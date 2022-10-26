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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe görüşmeleri başladı

Politika Haberleri

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe görüşmeleri başladı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, '2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay Raporları üzerinde görüşmeler, başladı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, '2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay Raporları üzerinde görüşmeler, başladı.

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Komisyon başkanlığı ile muhalefet milletvekilleri arasında usul tartışması yaşandı. HDP'li Paylan, komisyon toplantılarında basının yalnızca bakanların konuşmalarından görüntü alabildiğini belirterek, "Eğer kameraları buraya almayacaksanız, canlı yayın yapmayacaksanız, bakanların da konuşması çekilmesin Sayın Başkan, böyle bir şey kabul edilemez" dedi.

Komisyon Başkanı Yılmaz, görüşmelerde herhangi bir gizlilik söz konusu olmadığını, tüm komisyon tutanaklarının TBMM'nin web sitesinde yer aldığını aktardı. Yılmaz ayrıca, komisyon üyelerinin cep telefonlarından video çekimi yapıp sosyal medyada paylaştığını kaydederek, "Buna herhangi bir müdahalemiz olmuyor. Sadece müdahalemiz şu; 'komisyonu veya başka bir kişiyi çekme hakkınız yok' diyoruz. Çünkü herkesin bu anlamda bir kişisel hakkı da söz konusu" diye konuştu.

Usul tartışmalarının ardından bütçe teklifinin geneli üzerindeki görüşmelere geçildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sayıştay Bingöl Politika Haberler

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