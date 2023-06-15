TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, e-ticaret düzenlemesi aleyhine haber yapması karşılığında para aldığı iddiasıyla soruşturma istedi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, bir gazetenin, Meclis'te Temmuz 2022'de kabul edilen 'e-ticaret düzenlemesi aleyhine haber yapması karşılığında bir e-ticaret şirketinden para aldığı' iddiasına ilişkin soruşturma başlatılmasını istedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, bir gazetenin, Meclis'te Temmuz 2022'de kabul edilen "e-ticaret düzenlemesi aleyhine haber yapması karşılığında bir e-ticaret şirketinden para aldığı" iddiasına ilişkin soruşturma başlatılmasını istedi.

Muş, yaptığı yazılı açıklamada, e-ticarette tekelleşmeyi kaldıran ve yerli üreticiyi koruyan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, TBMM'de 1 Temmuz 2022'de oy birliğiyle kabul edildiğini hatırlattı.

Bir e-ticaret firmasının, bu yasanın aleyhine propaganda yapılması için bir gazeteye para aktardığına ilişkin iddiaların, söz konusu gazetenin genel yayın yönetmeni tarafından kamuoyuna duyurulduğunu belirten Muş, dile getirilen tarihlerde bu gazetede e-ticaret yasası aleyhine birçok haberin yer aldığını anımsattı. Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğuna dikkati çeken Muş, şu ifadeleri kullandı:

"Bir gazetenin 'e-ticaret düzenlemesi aleyhine haber yapılması için para aldığı' iddiaları ciddidir ve savcılıklar tarafından soruşturulmalıdır. Belli lobilerden para alınarak TBMM'nin iradesine kastetme amaçlı yapılan bu maksatlı yayınların ve onlara para aktardığı iddia edilen e-ticaret firmasıyla ilgili yargısal süreçlerin başlatılması kamuoyunun beklentisidir.

Ayrıca bu e-ticaret firması tarafından söz konusu gazete haricinde başka gazeteler ve köşe yazarları nezdinde de belli paralar aktarmak suretiyle benzer girişimlerde bulunulup bulunulmadığı da araştırılmalıdır. TBMM'nin bir üyesi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı olarak bu vahim iddialarla ilgili süreçlerin takipçisi olmak ve bunların soruşturulmasını istemek benim en temel görevlerimden biridir."