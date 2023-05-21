TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz: Seçim sonrası muhalefet U dönüşleri yapıyor

Bingöl'de basın mensuplarıyla bir araya gelen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, "Seçim sonrası muhalefetin U dönüşleri yaptığını görüyoruz. Seçim öncesi hiçbir şekilde dile getirmedikleri milliyetçi birtakım söylemleri şimdi çok keskin bir biçimde dile getirme çabası içinde olduklarını görüyoruz" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl'deki yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi. Seçime dair açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Demokratik olgunluk içinde son derece huzurlu bir seçim gerçekleşmiş oldu. Çok çeşitli spekülasyonlar yapanlar olmuştu, çok çeşitli laflar edenler olmuştu. Çok şükür hepsi de mahcup oldular. Ülkemiz uzun bir demokrasi geçmişine sahiptir. Çok köklü seçim tecrübesi olan ülkeler arasındadır. Hukuki çerçevesi belli olan bütün partilerin seçim sürecine sahip çıktığı bir ülkedir. Dolasıyla ufak tefek bazı olaylar dışında huzurlu bir ortamda gerçekleşmiştir" diye konuştu.

"AK Parti olarak hiçbir zaman faturayı millete çıkaran bir parti olmadık"

Yılmaz, "AK Parti olarak hiçbir zaman faturayı millete çıkaran bir parti olmadık. Bir eksik varsa hep kendimize dönüp baktık. Bundan sonra da öyle yapacağız. Milletimiz sağ olsun, var olsun diyoruz. Bize oy versin vermesin bütün milletimizi tebrik ediyoruz. Bu seçimin kazananı demokrasi olacaktır, milletimiz olacaktır. Türkiye'nin istikrarı olacaktır. Cumhurbaşkanımız inşallah ikinci turda bu seçimi kazandığında Türkiye'nin istikrarı devam edecektir. Güçlü ve tecrübeli bir yönetimle Türkiye yoluna devam edecektir" şeklinde konuştu.

"U dönüşleri halkta hiçbir şekilde karşılık görmeyecektir"

Millet İttifakı'nı eleştiren Yılmaz, "Millet İttifakı'na ve aday olan Kılıçdaroğlu'na baktığımız zaman maalesef çok olumsuz tablolar görüyoruz. Karşı tarafa baktığınızda seçmeni suçlayan, depremzede seçmene dahi fatura çıkaran, çok ağır hakaretler eden bir üslup görüyoruz. Bu üslup ülkemizin siyasetine, demokrasisine yakışmıyor. Onları aklı selime davet ediyoruz. Bu yaptıkları ülkemiz adına hepimizi mahcup eden tavırlardır. Bu tavırlarından dolayı özür dilemelerini ve tavırlarından vazgeçmelerini bekliyoruz. Seçim sonrası muhalefetin U dönüşleri yaptığını görüyoruz. Seçim öncesi hiçbir şekilde dile getirmedikleri milliyetçi birtakım söylemleri şimdi çok keskin bir biçimde dile getirme çabası içinde olduklarını görüyoruz. Bu da halka güven veren bir tavır değildir. Bu ani dönüşler halkın aklıyla alay etmek demektir. Halkımız son derece akıllıdır, halkımız kimin ne yaptığını, nerede durduğunu, kimlerle birlikte durduğunu çok iyi görmektedir. Dolayısıyla bu U dönüşleri halkta hiçbir şekilde karşılık görmeyecektir. Tam aksine halkın güvenini daha bir kıracaktır. Özellikle göçmen karşıtı söylemler, halkı adeta tahrik edici söylemler bunlar yakışmıyor siyasetimize. Bu tavırların da kendilerine hiçbir fayda getirmeyeceğini belirtmek isterim" dedi.

Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yine seçim akşamı bazı belediye başkanlarının çıkıp gerçek dışı bir takım beyanatlarla halkı yönlendirmeye, tahrik etmeye çalışmalarını da unutmayacağız elbette. Onlar da halkın gözünde güvenlerini kırmışlardır. Kendi kaynaklarında dahi AK Parti ve Cumhurbaşkanımız önde gözükürken çıkıp gerçek dışı beyanlarda bulunmaları onlara da hiçbir şekilde yakışmamıştır. Kendilerinden de özür bekliyoruz hala ama maalesef bir özür de görmedik bugüne kadar. Kısaca şunu söylemek isterim, demokratik olgunluk içerisinde milletimiz üzerine düşeni yapmıştır. 28 Mayıs'ta da yapmaya devam edecektir, buna yürekten inanıyoruz." - BİNGÖL

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