TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2026 Bütçesini Görüşmeye Başladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların 2026 yılı bütçeleri üzerinde görüşmelere başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Cumhurbaşkanlığının yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, İletişim Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığının 2026 yılı bütçeleri, 2024 yılı kesin hesapları ve Sayıştay raporları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Yatırım Ofisi Başkanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı, Finans Ofisi Başkanlığı ve İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığının Sayıştay raporları görüşülecek.

Komisyonda ayrıca 2026 Yılı Gelir Bütçesi, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri ele alınacak.

Usul üzerine söz isteyen DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'nin de bugün görüşüleceğini belirterek, Meclis'te kesin hesap komisyonu kurulması gerektiğini söyledi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da kesin hesap komisyonu kurulması ve bu komisyonun başkanının muhalefetten bir milletvekilinin olması gerektiğini belirtti.

Ağbaba ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Plan ve Bütçe Komisyonunun bugünkü toplantısına bazı kurumlardan ilgili bürokratların katılmamasını eleştirdi.

Başkan Mehmet Muş ise komisyona ilişkin daveti ilgili kurumlara gönderdiklerinin bilgisini verdi.

Komisyonda daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığının 2026 yılı bütçesi üzerinde sunumuna başladı.