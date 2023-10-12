TBMM Genel Kurulu'ndan İsrail ve Filistin Çatışmalarıyla İlgili Ortak Bildiri

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, YSP ve SP grup başkanvekillerinin ortak imzası ile İsrail ve Filistin'de devam eden çatışmalara ilişkin ortak bildiri yayımlandı.

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, YSP ve SP grup başkanvekillerinin ortak imzası ile İsrail ve Filistin'de devam eden çatışmalara ilişkin ortak bildiri yayımlandı.

"Gazze'de bitmeyen insani trajediyi derinleştiren kolektif cezalandırma yöntemleri ile hedefi doğrudan siviller olan tüm saldırıları kınıyor; Filistin ve İsrail'i, iki devlet temelinde adil ve kalıcı bir çözüme ulaşmaları için, daha fazla gecikmeksizin kalıcı barışa yönelik müzakerelere başlamaya davet ediyoruz" denildi.