TBMM Olağanüstü Toplantıya Çağrıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP ve altı muhalefet partisinin olağanüstü toplantı çağrısına olumlu cevap verdi. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisini İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel duruma ilişkin TBMM'nin bilgilendirilmesi için yürütmenin TBMM İçtüzüğü'nün 59'uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki talebinin karşılanması amacıyla Anayasa'nın 93'üncü ve TBMM İçtüzüğü'nün 7'nci maddeleri gereğince 29 Ağustos 2025 Cuma günü saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağırmıştır. Bu kapsamda yapılacak olağanüstü toplantıda Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulu'nu bilgilendirecektir" dedi. - ANKARA