TBMM, olağanüstü toplandı (2)
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'İNSANLAR ENFLASYON KARŞISINDA EZİLECEKLER'TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'nin, 'KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç maddeleri üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması' önerisi üzerine gruplar adına görüşmeler yapıldı.
'İNSANLAR ENFLASYON KARŞISINDA EZİLECEKLER'
TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'nin, 'KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç maddeleri üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması' önerisi üzerine gruplar adına görüşmeler yapıldı.İlk söz, Saadet Partisi Grubu Adına Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ aldı. Özdağ, memur ve emekli aylıklarına ilişkin düzenlemeyi aralık ayını beklemeden hemen şimdi yapılması önerisini getirerek, "Niye ocak ayını bekleyeceğiz? Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki: 'Evet, bir mağduriyet var, bir eksikliğimiz var, bu eksikliği gidereceğiz, sabırla bekleyiniz'. Bu sabırla bekleyiniz dediğiniz zamana kadar 6 aylık bir süre var. Bu 6 aylık süre içerisinde insanlar tatillerini yapamayacaklar, insanlar enflasyon karşısında ezilecekler ve vatandaşlarımız çocuklarını okula gönderirken kreşlerde çok ciddi sıkıntılar yaşayacaklar, ulaşımda sıkıntılar yaşayacaklar; özel okullarda, devlet okullarında, yurtlarda sıkıntılar yaşayacaklar" dedi.'TÜRKİYE YİNE ZAM KARANLIĞINA UYANDI'İYİ Parti Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Hükümeti eleştirerek, Türkiye'nin yine bir zam karanlığına uyandığını dile getirdi. Meclis'ten geçen ve yürürlüğe giren yasayı hatırlatan Dervişoğlu, "Motorlu taşıtlar vergisinin bir yıl içinde 2 kez alınmasıyla ilgili kanunlaşan teklifin daha imzası kurumadan akaryakıtın pompa fiyatına 6 liradan fazla zam; 14 Mayıs'ta yapılan seçimden itibaren benzine yüzde 65, mazota da yüzde 66 zam; 492 sayılı Harçlar Kanunu'na tabi tüm harçlara yüzde 50 zam; yumurtaya zam, peynire zam, zeytine zam; çaya, şekere, elektriğe zam. İYİ Parti olarak Türk milletinin bize tevdi ettiği görev ve yetkiye dayanarak sormak, iktidardan da cevabını beklemek en tabii hakkımızdır" değerlendirmesinde bulundu.Dervişoğlu, yüksek enflasyona dikkat çekerek, "Vatandaşımızı yüksek enflasyondan kurtarmak istiyorsak saçma sapan ekonomi teorileriyle Türkiye'yi sürüklediğiniz bu noktada yapacağınız çok önemli işler, yerine getirmek zorunda olduğunuz çok önemli sorumluluklar var" diye konuştu.MHP Grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, muhalefet partilerinin eleştirdiği ve yüyürlüğe giren yasayı savunarak, "Söz konusu kanunlar, bilindiği gibi 11 ilimizde büyük bir yıkım ve can kaybına neden olan, asrın felaketi olarak nitelenen depremlerin yol açtığı ekonomik kayıpların telafisi, yeniden inşa ve ihyayla yaraların sarılması, çalışan ve emeklilerimizin maaşlarında iyileştirmeler yapılması amacına matuf bazı düzenlemeler öngörmektedir" dedi.Muhalefetin olağanüstü çağrı gerekçelerini de değerlendiren Aksu, "Önerinin gerekçesindeki milli kurumlarımızı yıpratıcı, itibarsızlaştırmaya dönük ifadelerin doğru olmadığını, ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'ne geçişle rejime kastedildiği ifadesinin asla kabul edilemez olduğunu vurgulamak isterim" dedi.'AÇLIK SORUNU HER GEÇEN GÜN DAHA DA BÜYÜYOR'YSP Grubu adına konuşan Grup başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclis'in olağanüstü çağrı gerekçelerini desteklediklerini belirterek, "Türkiye'nin şu anda en önemli gündemi sebebiyle bir aradayız ve konuşuyoruz. Şunu söyleyeyim: AKP-MHP iktidarının ekonomi politik tercihleri sebebiyle enflasyon, işsizlik, yoksulluk, borçluluk, geçim sorunu, hayat pahalılığı, sefalet, açlık sorunu her geçen gün daha büyüyor; bu gerçek tam da budur aslında" dedi.'YAPTIĞINIZ SEÇİM EKONOMİSİNİN SONUÇLARINI TARTIŞMAYA GELDİK'CHP Grubu adına söz alan Grup Başkanı Özgür Özel, yapılan zamların vatandaşları geçinemeyecek hale getirdiğine vurgu yaparak, "Mazot alamayan çiftçilerin ekin söktüğü, bağları söktüğü görüntüleri izliyoruz. Daha dün, internete yüzde 70 zam geldi. Daha dün, ilaca yüzde 30 zam geldi ve kur 14 liraya ayarlandı, 1 euro 14 lira. 29 lira olduğu için reel kur, yine ilaç bulunamıyor, yine kanser tedavisi aksıyor; yine gencecik, küçücük çocukların, yine nadir bulunan hastalıkları olan çocukların tasalı ailelerinin içi yanıyor, ilaçlar bulunamıyor. Biz o yüzden, 'tatil zamanı değildir, Meclis zamanıdır' dedik. Onun için geldik; yaşattığınız büyük ekonomik buhranın, yaptığınız seçim ekonomisinin sonuçlarını tartışmaya geldik" ifadelerini kullandı.Özel, muhalefet partilerinin bugün Meclis'e milletin sorunlarını tartışmak için geldiğin vurgulayarak, AK Parti sıralarına dönerek şöyle dedi: "Siz Neye geldiniz? 'Genel görüşme açılmasın'. demeye geldiniz. Neye geldiniz? Birazdan okunacak çalışmalara devam önergesi; gitmeyelim, burada kalalım, bizden medet umanların ümidini boşa çıkarmayalım önergesine 'hayır' oyu vermeye, tatile devam etmeye oy kullanmaya geldiniz. Milletimize şikayet ediyoruz, halkımıza şikayet ediyoruz. Staj mağdurları var, 2 bin sonrası kademe bekleyenler var. Uzman çavuşlar, astsubaylar, sözleşmeli erler, kamu mühendisleri, kamu teknikerleri, kamu eczacıları, emekçiler, akademisyenler, 3600 ek gösterge mağdurları, yardımcı hizmet sınıfı personeli, Aile Bakanlığında ek dersli çalıştırılanlar, geleceği için yurt dışında kendine bir hedef koyamamış çaresiz gençler, maaş artışı beklentileri boşa çıkarılan ve herkes zam alırken taban ücrete, esas ücrete zam yapmadığınız için 'sen 7 bin 500 lira hak ediyordun, 7 bin 500'e devam et' dediğiniz, seçimden sonra unuttuğunuz emekliler sizi burada bekliyorlardı, kaçtınız gittiniz; bugün, tatile devam için geldiniz."Özel'in bu sözlerine AK Parti'li milletvekilleri tepkilerini oturdukları yerden dile getirdiler.AK Parti Grubu adına söz alan Grup Başkanı Abdullah Güler, Özgür Özel'in konuşmasını eleştirerek, Meclis çalıştığı zamanlar, CHP'nin sık sık yoklama isteyerek Genel Kurul çalışmalarına engel olduğunu öne sürdü. Güler, "Özgür Bey çok heyecanlı yani o kadar heyecanlı ki zannedersiniz ki Meclis İçtüzüğü kapsamında sürekli çalışmayı arzu eden, 27'nci Yasama Dönemi'nde 310 tane kanun çıkartmışız, bunların hepsinde bilfiil karar yeter sayısı istememiş, yoklamayla yeter sayısı istememiş, 'meclis sürekli çalışsın' demiş. Salı, çarşamba, perşembe günleri Meclis bir şekilde yeter sayısı olmadığı için, kapanması zaruret arz ettiği için İç Tüzük gereğince kapanmış. Hani çok çalışma istiyorsunuz ya, yoklamayla yeter sayısı isteyenler yoklamaya giremiyor. Salı, çarşamba ve perşembe Meclis çalışacak ama Cumhuriyet Halk Partisi keyfinden dolayı çalışmayacak" dedi.Güler, seçimlerden sonra AK Parti'nin Temmuz'da Meclis'in çalışması için önerge verdiğini, ama CHP'lilerin öneriye 'hayır' oyu kullandığını hatırlattı.MECLİS YENİDEN 1 EKİM'E KADAR TATİLE GİRDİ
Konuşmaların ardından, CHP'nin 'KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması' ve Meclis'in çalışmaya devam etmesine ilişkin önerileri kabul edilmedi. Meclis, yeniden 1 Ekim'e kadar tatile girdi.
Besti KARALAR/ANKARA,