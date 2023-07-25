TBMM, olağanüstü toplandı (2)

'İNSANLAR ENFLASYON KARŞISINDA EZİLECEKLER'TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'nin, 'KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç maddeleri üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması' önerisi üzerine gruplar adına görüşmeler yapıldı.

'İNSANLAR ENFLASYON KARŞISINDA EZİLECEKLER'

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'nin, 'KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç maddeleri üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması' önerisi üzerine gruplar adına görüşmeler yapıldı.

Konuşmaların ardından, CHP'nin 'KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması' ve Meclis'in çalışmaya devam etmesine ilişkin önerileri kabul edilmedi. Meclis, yeniden 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

Besti KARALAR/ANKARA,