TBMM'nin yeni anayasa konusunda inisiyatif alması gerektiğine inanılıyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, TBMM'nin, kurucu vasfıyla yeni ve milli anayasa konusunda inisiyatif alması gerektiğine inandıklarını kaydetti.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni anayasa değişikliğinin, Millet İttifakı'nı yeniden birleştirdiğini belirterek, "Çünkü Millet İttifakı bileşenlerinin, anayasa teklifi masaya gelmeden 'istemeyüz' anlayışıyla hareket edip aynı halka etrafında birleştiklerini görmemiz mümkündür." değerlendirmesinde bulundu.

1982 Anayasası'nın, demokratik bir anayasa olmaktan çok, egemen-vesayetçi anlayışın dayatmacı ve yönlendirici yaklaşımlarla ortaya koyduğu bürokratik bir anayasa olduğunu söyleyen Bekin, Anayasa'nın 21 kez değişikliğe uğradığını, bunlara rağmen hala aksamaların bulunduğunu dile getirdi.

TBMM'nin kurucu vasfıyla yeni ve milli anayasa konusunda artık inisiyatif ortaya koyması gerektiği inancını taşıdıklarını vurgulayan Bekin, "Mevcut konjonktürde yaşanan sorunların ve tıkanıklıkların üstesinden gelebilecek ve toplumun tüm kesimlerine hitap edebilecek yeni bir anayasanın artık kuvveden fiile geçirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, yeni anayasa çalışması için geçmişte olduğu gibi, 28. Dönem Meclis Uzlaşma Komisyonu'nun bir an önce oluşturularak çalışmalara başlanması ve toplumu temsil eden kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak, Anayasa'nın, tüm kesimleri kapsayacak ölçekte toplumsal bir uzlaşı metni olmasının sağlanması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Milletin ortak dünya görüşü ve değer ölçülerine dayanan milli anayasanın herkesin anayasası olması gerektiğini kaydeden Bekin, yeni anayasa konusunda olumsuz tavır koyan muhalefet partilerini de anlamanın mümkün olmadığını savundu.

Doğan Bekin, bir gazetecinin yerel seçimlerde partisinin nasıl bir strateji izleyeceğini sorması üzerine, kendi logo ve amblemleriyle seçimlere katılabileceklerini, büyük şehirlerde ve kritik yerlerde ittifakın söz konusu olabileceğini bildirdi. Bekin, ancak bu konuda parti organlarının durum değerlendirmesi yapacağını aktardı.