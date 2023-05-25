TBMM'nin en genç milletvekili Zehranur Aydemir mazbatasını aldı

AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, TBMM'nin en genç milletvekili olarak seçildi ve mazbatasını alarak kaydını yaptırdı. Aydemir, gençler için çalışacağını ve liderinin kendisine yüklediği sorumluluğun farkında olduğunu söyledi.

TBMM'nin en genç milletvekili olarak seçilen 25 yaşındaki AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, mazbatasını alarak kaydını yaptırdı.

14 Mayıs'ta yapılan 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından mazbatasını alan milletvekilleri, TBMM'de kayıt işlemlerini sürdürüyor. Parlamentonun en genç üyesi olan AK Parti'li Zehranur Aydemir de bugün mazbatasını aldıktan sonra Mecliste kaydını yaptırdı. Aydemir'e kayıt işlemleri sırasında eşi Ömer Faruk Aydemir eşlik etti. Aydemir, yeni dönemin hayırlı olmasını dileyerek, "28'inci dönemin en genç milletvekili olarak sorumluluğumun farkındayım ve heyecanlıyım. İnşallah hem Ankara Milletvekili hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en genç milletvekili olmanın sorumluluğunu en güzel şekilde hakkıyla teslim edebilmek nasip olur. Gençlerin sesi olarak Mecliste var olacağım, gençlerin hayallerini gerçekleştirmeye ve gençlere vaat ettiğimiz her çalışmanın hem takipçisi hem de gerçekleştiricisi olmak için var gücümle çalışacağım" dedi.

Zehranur Aydemir'in eşi Ömer Faruk Aydemir ise 2 ay önce evlendiklerini, adaylığın ortak kararları olduğunu ve eşine çalışmalarında destek olacağını söyledi.