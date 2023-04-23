TBMM'nin açılışının 103. yılı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 103. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 103. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç ve Haydar Akar; AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Özlem Yılmaz, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ile TBMM idari personeli katıldı.