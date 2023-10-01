TBMM'nin 28'inci dönem 2'nci yasama yılı açıldı

TBMM'nin 28'inci dönem 2'nci yasama yılı açılış programı, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Atatürk Anıtı'na çelenk koyması ve saygı duruşu ile başladı. İçişleri Bakanlığı giriş kapısı önünde meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle Meclis içinde de geniş güvenlik önlemleri alındı.

TBMM'nin 28'inci dönem 2'nci yasama yılı açılış programı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Atatürk Anıtı'na çelenk koyması ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

TBMM'nin 28'inci dönem 2'nci yasama yılı açılış programı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Atatürk Anıtı'na çelenk koyması ile başladı. Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Törene partilerin grup başkanları, grup başkanvekilleri ve milletvekilleri de katıldı.

İçişleri Bakanlığı giriş kapısı önünde meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle Meclis içinde de geniş güvenlik önlemleri alındı. Çatıya çıkan özel harekat polisleri ve helikopterler tören esnasında güvenlik önlemi aldı.