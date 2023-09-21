TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Moğolistan heyetiyle bir araya geldi

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Moğolistan Ulusal Meclisi Güvenlik ve Dış Politika Daimi Komisyonu Başkanı Byambasuren Enkh-Amgalan ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, ziyarette yaptığı konuşmada, "Komisyonumuzu ziyaret eden ilk Moğol kardeşimiz sizsiniz. Bundan dolayı da sizin ziyaretiniz bizim için son derece önemli ve anlamlı. Biz sizi sadece bir komisyon olarak değil de 2 kardeş ülke arasındaki izahat bakımından da bu ziyaretin ne kadar anlamlı olduğunun altını çizmek istiyorum. Sizin bu ziyaretiniz; zaten iyi olan, zaten gelişmekte olan, zaten dostça olan ilişkilerimize çok önemli katkılar sağlayacaktır, buna inanıyorum. Çünkü sizin yurdunuz aynı zamanda bizim ata yurdumuz. Bizim tarihimiz, oradaki ortak kültürümüz bizim için de gerçekten çok önemli. ve aramızdaki fiziki mesafeler ne kadar uzak da olsa gerçekten bizim kalplerimiz birbirine çok yakın. Aramızdakinin dostluk, arkadaşlık, daha da ötesi akrabalık olduğuna inanıyoruz. İlişkilerimizin daha ileri gitmesi için tüm kurum ve kuruluşlar elinden gelen gayreti gösteriyorlar" dedi. Byambasuren Enkh-Amgalan ise "Moğolistan'da sizin adınızı çok duyduk. Şimdi yüz yüze görüştüğümüz için çok memnunuz. Hakkınızda çok şey duyduğum için sanki eski bir dostumla görüşüyormuş gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)