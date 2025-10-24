TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Gaziantep'te "Terörsüz Türkiye" sürecini anlattı Açıklaması

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Terörsüz Türkiye demek herhangi bir pazarlık demek değil, herhangi bir af değil. Herhangi bir 'al-ver' veya devletin iradesinden vazgeçmesi değildir." dedi.

Akar, Selimiye Mahallesi'nde şehit Enes Kaya ve İbrahim Halil Çetin'in ailelerini ziyaret etti.

Daha sonra partisinin il başkanlığında düzenlenen Daraltılmış İl Danışma Meclisi toplantısına katılan Akar, burada "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin bilgi verdi.

Akar, "Terörsüz Türkiye demek herhangi bir pazarlık demek değil, herhangi bir af değil. Herhangi bir 'al ver' veya devletin iradesinden vazgeçmesi değildir. Terörsüz Türkiye, terörün bitmesi için sahada 'ölürsem şehit kalırsam gazi' diyerek Mehmetçik çalışmalarını yaparken, diğer taraftan da masada konuşmak ve görüşmek suretiyle bunların terörden vazgeçmelerini sağlamaktır." dedi.

Devletin burada iradesini ortaya koyduğunu ifade eden Akar, "Devlet, 'örgütü feshet, silahları bırak' dedi. Yaptılar mı? yapıyorlar. Burada tabi bazı sıkıntılar ve farklılıklar olabilir çünkü bitmesini istemeyenler var. Onlar çeşitli fitne, fesatla ortalığı bulandırmak ve bu sürecin engellenmesi için ellerinden gelen her türlü gayreti gösteriyorlar." diye konuştu.

Meclis'te bu konuyla ilgili Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulduğunu anımsatan Akar, şunları ifade etti:

"Komisyon çalışmalarına devam ediyor. İnşallah bunu başaracağız ve 40 yıldan beri başımıza musallat olan bu beladan asil milletimizi kurtaracağız. Bunu yapacağız, etrafımızda çok ciddi riskler ve tehditler var. Burada hiçbir şekilde kimseye güvenmemiz mümkün değil. İsrail'i gördünüz, Filistin'i gördünüz. Orada Birleşmiş Milletler'in gözü önünde, uluslararası hukuk ve NATO'nun gözü önünde, AB'nin gözü önünde kuvözdeki çocuklar, oksijen yok balık gibi çırpınıyorlar. Bunlar gerçekten yüzyılın ayıbı, alçaklığıdır."

Akar, daha sonra AK Parti'ye katılanlara rozet taktı.