TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar ile görüştü

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, tahıl koridoruna ilişkin "Temennimiz, şu anda durmuş olan bu tahıl nakliyatının bir an önce başlaması, tarafların bu konuda mutabakat sağlaması. Bunun yeniden başlaması için gayretlerimizi sürdürüyoruz." dedi.

Akar, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ve beraberindeki heyet ile TBMM'deki makamında görüştü.

Türkiye'nin Ukrayna ile komşuluk ilişkilerinin her geçen gün geliştiğini ve gelişeceğini dile getiren Akar, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile işbirliği, görüşme ve temaslarının hem iki ülkenin hem bölgenin yararına birçok işin kapısını açtığını söyledi.

Hulusi Akar, bundan sonraki süreçte de karşılıklı ziyaretlerle ilişkilerin gelişeceğini, bölge barışına katkı sağlamaya ve insani yardım konusunda başlangıçtan itibaren yaptıklarını yapmaya devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Barışın korunması, akan kanın durması önemli. Çünkü bugüne kadar gerçekten çok kayıp oldu. Olayın bir an önce derlenip toparlanıp bir noktaya gelmesi, artık görüşmelerin başlaması önemli. Biliyorsunuz, bütün savaşlar masada bitiyor. Tahıl koridoru başta olmak üzere bütün konularda, bölgede barışın sağlanması için elimizden gelen her türlü katkıyı bugüne kadar sağladığımızı en iyi siz biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu konudaki girişimleri bütün dünyaca yakından takip edilmektedir. Bir an önce tansiyonu düşürmek ve akan kanın durması gerekiyor. İnsani yardım konusu görüşmelerinin geliştirilmesi, çözüm bulunması, barışçıl yol ve yöntemlerin bulunması konusunda bize düşen ne varsa yaptık, yapacağız."

"Hepsi Türkiye'nin başarısıydı"

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar da Akar ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Akar'ın katkıları ve şahsi gayretleriyle iki ülke arasındaki işbirliğinin önemli oranda arttığına işaret eden Bodnar, "Tahıl koridoru sizin sayenizde imzalandı diyebiliriz. İnsani yardım konularında da zor günümüzde ne kadar destek olduğunuzu hiçbir zaman unutmayacağız. Zor savaş günlerinde sizin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türk halkının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğine ne kadar teşekkür etsek her zaman az kalacak." diye konuştu.

Bodnar, iki ülke cumhurbaşkanları arasındaki ilişkinin çok güçlü olduğunu söyleyerek, "Geçtiğimiz ay Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye bir ziyareti vardı. Çok verimli görüşmeler gerçekleştirildi ve çok sağlam da adımlar atıldı. Türkiye olmadan bölgemizde istikrar ve barışın sağlanması söz konusu olamaz. Şu ana kadar iki savaşan tarafı müzakere masasına oturtabilen tek ülke hala Türkiye. Tahıl koridorunun imzalanması, yürürlüğe girmesi, esir değişimi ve diğer insani konular, aslında bütün hepsi Türkiye'nin başarısıydı. Tahıl koridoru durduruldu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun yeniden başlatılması için yoğun çabalarını sürdürüyor. Çünkü dünya için öneminin farkındayız." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Bodnar, Türkiye ile hem devletler hem de parlamentolar arasında işbirliğinin geliştirilmesiyle ilgilendiklerini belirterek, özellikle savunma komiteleri arasındaki temasların yoğunlaştırılması ve iki tarafa faydalı olacak yeni başlangıçlar yapılmasının iki ülke için de güzel olacağını kaydetti.

Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar da bunun için hazır olduklarını bildirdi.

"Serbest Ticaret Anlaşması yürürlüğe girmeden 7 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştık"

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, Türkiye-Ukrayna arasındaki ilişkilerde Akar'ın katkılarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkili ilişkilerde sizin güçlü enerjiniz ve çabalarınız sayesinde halihazırda birçok proje başlatıldı. Sadece Milli Savunma Bakanı olarak değil aynı zamanda Ekonomik Komitenin Başkanı olarak da çok fazla girişiminiz oldu. Tabii savunma kısmında da inanılmaz bir başarı elde ettik ama özellikle Serbest Ticaret Anlaşması imzalanması yürürlüğe dahi girmeden 7 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmış durumdayız. Ukrayna'da 'Serbest Ticaret Anlaşmasından o kadar korktular ki savaş başlattılar.' diye bir şaka var. İki ülkenin yakınlaşmasından o kadar çekiniyorlar Ruslar. Şaka bir yana, Türkiye gibi güçlü bir devletin desteğini savaşın ilk gününden itibaren hissediyoruz. Bu konudaki minnettarlığımızı yeniden vurgulamak isterim. Özellikle insani yardımlar çok önemliydi."

Hulusi Akar da insani yardımlar konusunda ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ve göstermeye devam edeceklerini vurguladı.

İki ülke arasında karşılıklı ziyaretlerin önemine değinen Akar, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Ukrayna'ya bir ziyaret planladığını bildirdi. Akar, "Parlamentolar arası görüşmelerin de ilişkilerimize önemli katkı sağlayacağını değerlendiriyorum." dedi.

Hulusi Akar, problemlerin çözümünde yaklaşımların, modellerin önemine dikkati çekerek, tahıl koridoru ile savaşan tarafların problemin çözümü için bir noktaya geldiğini söyledi. Akar, "Temennimiz, dileğimiz şu anda durmuş olan bu tahıl nakliyatının bir an önce başlaması, tarafların bu konuda mutabakat sağlaması. Çünkü gerçekten bir taraftan insanların ihtiyacı var, diğer taraftan da iki ülkenin birbirleriyle olan münasebetleri bakımından çok önemli bir göstergeydi. Karşılıklı oturup konuşabildiklerini göstermesi bakımından iki taraf için de önemli bir kazanımdı. Maalesef şimdi durdu. Bunun yeniden başlaması için gayretlerimizi sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

Büyükelçi Bodnar'ın "Dünya için önemliydi." ifadesini kullanması üzerine Akar, "Dünya, bölge, bölge barışı için önemli; ülkelerimiz arasındaki ilişkiler bakımından önemli." karşılığını verdi.

Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en başından beri son derece dengeli ve gerçekçi bir yaklaşımla iki komşu ülke Ukrayna ve Rusya arasındaki sorunların çözümüne katkı sağlamaya devam ettiğini de belirtti.

Görüşmenin ardından Akar ve Bodnar birbirlerine ziyaretin anısına hediyeler sundu.