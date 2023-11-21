Milli savunma sanayinin ülkenin refahı ve bekası için çok önemli olduğunu ifade eden TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, terörle mücadeledeki kararlılığa dikkat çekerek, 'PKK ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Mehmetçiğimizin nefesi enselerinde' dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar: "Mehmetçiğimizin nefesi enselerinde"

AYDIN - Milli savunma sanayinin ülkenin refahı ve bekası için çok önemli olduğunu ifade eden TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, terörle mücadeledeki kararlılığa dikkat çekerek, "Pkk ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Mehmetçiğimizin nefesi enselerinde" dedi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin 2023-24 Akademik Yılı açılış töreni çerçevesinde Aydın'a gelen TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, terörle mücadeleye yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Akar, yaptığı konuşmasında teröristlerin birçok kişiyi özellikle sosyal medyanın etkisiyle kandırdıklarını ifade ederek, sosyal medyanın araç olduğunu belirtti. Sosyal medyayı dışlamak yerine doğru kullanımının sağlanması gerektiğini ifade eden Akar; "Sosyal medya bir araç. Bunu siz nasıl kullanırsanız, öyle sonuçlanır. Bunu dışlamak yerine doğru kullanımını sağlamak lazım. Sosyal medya yok sayılamaz. Araçlara değil araçların kullanım şekline karşı çıkmamız lazım. Terör örgütleri sosyal medya üzerinden kandırdı, ikna etti insanları. Yani bu tehdit ve fırsat dengesini iyi kullanmamız lazım. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti devleti uluslararası arenada özne haline geldi. 3 kıtada etki diğerlerinde ilgi alanımız var. Artık söz dinleyen değil sözü dinlenen Türkiye olmak yolunda adımlarımız istikrarlı gidiyor. Uluslararası arenada kendi görüşümüzü ortaya koyabiliyoruz. Kahraman Mehmetçik de Türkiye Cumhuriyeti tarihimizin en kapsamlı operasyonlarını yaptı ve yapıyor. Bunu da ülkemizin refahı ve bekası için yapıyor. Bizim tarihimiz boyunca hiçbir zaman emperyalist bir bakışımız olmamıştır" dedi.

"Kendi kazdıkları hendeklere gömüldürler"

Türkiye'nin keyfi ya da işgal için operasyonlar yapmadığını vurgulayan Akar; "Hudutların güvenliği konusu, Bizim tek derdimiz hudutlar guvenli olsun. Bunun için çalışıyoruz. En iyi teknolojilerle de hudutlarımız korunuyor. Mehmetçiğimiz gece gündüz fedakarlıkla çalışıyorlar. 5 yılda 3 milyon kişinin sınırdan kaçak geçişi engellendi. Hudut bizim milli bir meselemiz. Bunun günlük polemik içine konması Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına yakışmaz. Terörle mücadele tarihine baktığımızda emperyalist devletler her türlü şeyi denedi. En sonunda PKK çıktı. Bizim bununla mücadelemiz devam ediyor edecek. En son teröristi etkisiz hale getirene kadar azimliyiz, kararlıyız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bunların arkasında ki ne olursa olsun. Durmak yok. Dağlarda Mehmetçikle baş edemeyenler, şehirlere kaçtılar. Hendekler açtılar ama çok şükür kendi kazdıkları hendeklere gömüldüler. Biz keyif için ya da işgal için operasyonlar yapmıyoruz. Kendi ülkemiz ve vatandaşlarımızın korunması için yapıyoruz. 'Bizim Suriye'de ne işimiz var' diyenler şunu bilsinler ki, eğer biz o operasyonları yapmasaydık çok daha farklı durumlarla uğraşıyor hale gelecektik. Şimdi ise bu terör koridoru başlarına çalındı, parçalandı. Tek söylediğimiz şey şu. Ülkemizin bekası ve refahı. Bize tehdit olan bir şeyi yok etmek mecburiyetindeyiz. Irak hududu tamamen kontrol altında. Teröristlerin geçiş ve malzeme aktarımları imkansız hale geldi. Suriye'de de terör koridoru parçalandı. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar oradayız. Mehmetçiğimizin nefesi onların ensesinde" dedi.

"PKK'nın YPG'den farkı yok"

PKK'nın YPG'den farkı olmadığına dikkat çeken Akar; "PKK'nın YPG'den farklı olduğunu söyleyenlere biz, 'Aklımıza hakaret etmeyin' diyoruz. Bunları biz görüyoruz. Bilgiler, belgeler, ses kayıtları var. Suriye'den Irak'a, Irak'tan Suriye'ye gelenleri biz biliyoruz. Bizim içerde ve dışarıda yaptığımız operasyonların tamamı teröristlere karşı. Hiçbir kimsenin etnik köken, din, mezhep farkına karşı bir durumumuz yok. Dolayısıyla aramıza fitne fesat sokmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Teröristlerin dışında bizden rahatsız olan yok. Bu operasyonlar devam edecek. Denizlerimizde de mücadelemizi sürdürüyoruz. Hiçbir hakkımızı çiğnetmedik. Çiğnetmeyeceğiz de" ifadelerini kullandı. Hulusi Akar'ın konuşması salondakiler tarafından uzun süre alkışlandı.

Konuşması esnasında 'Hendek operasyonları' esnasında yaşadıkları ilginç bir olaydan da söz eden Akar, bugüne kadar hiçbir masum ve sivile zarar vermediklerini kaydederek, "Operasyon sırasında terör örgütünün lider isimlerinden birinin bir binada olduğunu tespit ettik. Her türlü operasyon hazırlıklarımızı yaptık. Binayı yerle bir edecek kabiliyetimiz de var. Bir baktık ki binanın çatısında kadın ve çocuk kıyafetleri asıl. Bunun üzerine operasyonu durdurup o kişiye yönelik masum kimsenin zarar görmeyeceği farklı yöntemlerle sürdürdük" diye konuştu.