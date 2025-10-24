TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Gaziantep'te öğrencilerle buluştu Açıklaması

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Öyle veya böyle Terörsüz Türkiye'yi inşa edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. 40 yılı aşkın süredir o cefayı gördük. Kayıplarımızı, şehitlerimizi gördük. Analar ağlıyor, analar ağlamasın kan dökülmesin." dedi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Atatürk Kültür Sahnesi'nde üniversite öğrencileriyle buluşan Akar, " Türkiye'de ve Bölgemizde Güvenlik Meseleleri" konulu konferansta konuştu.

Savunma ve güvenlik için top, tüfek, silahlı kuvvetler, teçhizat ve araç gerecin ötesinde milli birlik ve beraberliğin önemine değinen Akar, "Birlik ve beraberlik o ülkenin, o devletin bekası için o milletin refahı için olmazsa olmazı. Bu genel geçer bir bilgidir, sadece bizim için değil, bütün devletler için geçerli olan bir bilgidir." diye konuştu.

Akar, devletin bekası, milletin refahı için milli birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Dünyada çok önemli gelişmeler ve değişiklikler yaşandığına işaret eden Akar, şunları kaydetti:

"Bir anda Pakistan-Hindistan savaşı çıktı, o bitti arkasından bir anda Pakistan-Afganistan savaşı çıktı. Diğer tarafta Gazze, Filistin iki yıldan beri kanayan yaramız, orada oluk oluk kan akıyor. İnşallah şu anda alınan tedbirlerle yapılan görüşmelerle Türkiye'nin yaptığı çok ciddi girişimlerle bu ateşkes sağlandı, bunun devamı için de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu gelişmelerden dolayı ülkemize ve milletimize karşı ciddi risk ve tehlikeler oluşuyor. Bizim önce farkındalığımız yüksek olması lazım, sonra tedbirlerimizi almamız lazım."

Akar, öğrencileri sosyal medya ve dijital alanda yaşanan risklere karşı uyararak dijiterör konusuna dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

"Terörsüz Türkiye'yi inşa edeceğiz"

Terörsüz Türkiye konusuna da değinen Akar, "Öyle veya böyle Terörsüz Türkiye'yi inşa edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. 40 yılı aşkın süredir o cefayı gördük. Kayıplarımızı, şehitlerimizi gördük. Analar ağlıyor, analar ağlamasın kan dökülmesin. Bu kardeş kardeşe yaşayabilecek bir ortamın sağlanması lazım. Bunun için çok ciddi girişimler yapıldı, devlet bu konuda kararlı iradesini koydu. 'Örgütü feshet ve silahı bırak' denilerek gerekli tedbirler alındı. İlerleme şu anda devam ediyor." dedi.

Son dönemde artan yapay zeka trendini de gündemine alan Akar, yapay zeka ile bazı devlet başkanlarının Şanlıurfa türküsü söylerken hazırlanmış videosunu salona izletti.

Videonun ardından yapay zekanın geldiği son noktayı örneklendirerek gösterdiklerini belirten Akar, sözlerine şöyle devam etti:

"Yapay zeka aldı başını gidiyor. Herkes yapay zeka ile uğraşıyor, kimse doğal zekayla uğraşmıyor. Bir de doğal zeka var, kendi zekamızı ve görgümüzü entelektüel kapasitemizi kullanmamız lazım ki, ayağımız yere sağlam bassın. Diğer taraftan da bu yapay zekaya karşı durulamaz. O göz ardı edilemez, yüksek teknolojiye bakmamak mümkün değil. Matbaaya sahip çıktık, çıkmadık tartışması var. Benzer şekilde robotlara ve yapay zekaya sahip çıktık-çıkmadık tartışması 50 sene sonra olacak. Bunun için zamanı mutlaka değerlendirmemiz lazım. Elimizi taşın altına sokmamız lazım."

Gaziantep Valisi Kemal Çeber'in de öğrencilere selamlama konuşması yaptığı program, Akar'a hediye takdimi ve çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.