TBMM Milli Dayanışma Komisyonu, Bütçe Görüşmelerine Hazırlanıyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u dinleyecek.

Komisyon, 30 Ekim Perşembe günü 16. toplantısını gerçekleştirecek.

Kurtulmuş başkanlığında toplanacak komisyonda, Dışişleri Bakanı Fidan ile Adalet Bakanı Tunç sunum yapacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerinde görüşmeleri perşembe günü gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, görüşmelere katılarak milletvekillerinin soru, görüş, öneri ve eleştirilerine cevap verecek.

Komisyon, cuma günü ise TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştayın bütçelerini görüşecek.

2026 yılı bütçe görüşmelerini bir ayda tamamlayacak Komisyon, çalışmalarına pazartesi günleri saat 11.00'de, diğer günler ise saat 10.00'da başlayacak.

Bütçenin geneli üzerindeki görüşmelerde konuşma süresi, siyasi parti grupları adına ve komisyon üyeleri için 20'şer dakika, komisyon üyesi olmayan milletvekilleri için 5 dakika olacak.

Kamu idarelerinin bütçeleri üzerindeki görüşmelerde siyasi parti grupları adına 20 dakika, komisyon üyeleri için 10 dakika, komisyon üyesi olmayan milletvekilleri için 5 dakika konuşma süresi tanınacak.

Hükümet adına bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporlarına ilişkin sunuş konuşmaları ile milletvekillerinin sorularını cevaplama süreleri 30'ar dakika olacak.

Öte yandan TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu temsilcilerini dinleyecek.