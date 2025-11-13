TBMM Milli Dayanışma Komisyonu 18 Kasım'da Toplanıyor

'TERÖRSÜZ Türkiye' hedefi kapsamında kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 18 Kasım Salı günü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ı dinleyecek.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 18 Kasım Salı günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplanacak. Komisyonun 17'nci toplantısında; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın dinlenecek.