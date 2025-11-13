Haberler

TBMM Milli Dayanışma Komisyonu 18 Kasım'da Toplanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 18 Kasım Salı günü İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve MİT Başkanı'nı dinleyecek.

'TERÖRSÜZ Türkiye' hedefi kapsamında kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 18 Kasım Salı günü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ı dinleyecek.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 18 Kasım Salı günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplanacak. Komisyonun 17'nci toplantısında; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın dinlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var

Bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede GS'nin 2 yıldızı da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Google'da bile çıkmıyor! 35 yıldır arayanlar var, 2 arkadaş 'bulunmaz' denileni de buldu

35 yıldır arayanlar var! 2 arkadaş "bulunmaz" denileni de buldu
Kaldırımda yürüyen kadını darbedip, kesici aletle yaraladı

Kaldırımda yürüyen kadın kabusu yaşadı
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket

Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil

Yedikleri kumpir ve midye, 2 çocuğu hayattan kopardı
Google'da bile çıkmıyor! 35 yıldır arayanlar var, 2 arkadaş 'bulunmaz' denileni de buldu

35 yıldır arayanlar var! 2 arkadaş "bulunmaz" denileni de buldu
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Torpil küçük çocuğun gözünü kör etti, babası kahreden gerçeği açıkladı

Torpil küçük çocuğu kör etti, babası kahreden gerçeği açıkladı
Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti

Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti
15 yaşındaki çocuk 75 yaşındaki adamı öldürdü! İfadesinde 'Mesajları gördüm' dedi

15 yaşında katil oldu! İfadede "Anneme attığı mesajları gördüm" dedi
Kim Kardashian'dan çarpıcı itiraf: Yatağımı paylaşmak bile cazip gelmiyor

Ünlü yıldızdan yıllar sonra gelen çarpıcı yatak itirafı
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu
İspanya'da Rojin Kabaiş için diplomatik temas! Bakan Tunç: Telefonun çözülmesi kritik

İspanya'da Rojin Kabaiş teması: Telefonun çözülmesi kritik
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.