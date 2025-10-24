TBMM Milli Dayanışma Komisyonu 16. Toplantısını Yapacak
TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 30 Ekim'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla 16. toplantısını gerçekleştirecek.
TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 30 Ekim'de yapılacak 16'ncı toplantısında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sunum yapacak.
TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 30 Ekim Perşembe günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında Meclis Tören Salonu'nda toplanacak. Komisyonun 16'ncı toplantısında; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sunum yapacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika