TBMM Milli Dayanışma Komisyonu 16. Toplantısını Yapacak

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 30 Ekim Perşembe günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında Meclis Tören Salonu'nda toplanacak. Komisyonun 16'ncı toplantısında; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sunum yapacak.