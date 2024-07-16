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TBMM, meclisin gündem ve çalışma saatlerini düzenleyen grup önerisini kabul etti

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TBMM Genel Kurulu, AK Parti'nin meclisin gündem ve çalışma saatlerini düzenleyen grup önerisini kabul etti. Öneriye göre, tasarruf paketi ve yargı paketi gündemin ön sıralarına çekildi.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, AK Parti'nin meclisin gündem ve çalışma saatlerini düzenleyen grup önerisi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı, 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini' görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Muhalefet partilerinin Meclis Başkanlığı'na sunduğu grup önerilerinin reddedilmesinin ardından AK Parti'nin, meclisin gündem ve çalışma saatlerini düzenleyen grup önerisi kabul edildi. Öneriye göre, tasarruf paketine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı, 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' ile kamuoyunda 9'ncu Yargı Paketi olarak da bilinen, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' gündemin ön sıralarına çekildi.

Ayrıca, TBMM Genel Kurulu'nun çalışma günleri olan Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerinin yanı sıra 22 Temmuz Pazartesi günü de toplanmasını öngörüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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