TBMM Komisyonu Toplantısını gerçekleştiriyor

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TBMM'de komisyonun çalışma usul ve esasları oy birliğiyle kabul edildi. Bir sonraki toplantıda İçişleri Bakanı ve diğer yetkililer güncel gelişmeleri paylaşacak.

TBMM: Komisyonun çalışma usul ve esasları oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komisyon bir sonraki toplantısını, 8 Ağustos 2025 Cuma günü saat 14.00'te TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirecektir. Söz konusu toplantıya, İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sayın İbrahim Kalın kurumları adına yürüttükleri çalışmalar ve güncel gelişmeler hakkında komisyonu bilgilendirmek üzere davet edilmişlerdir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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