TBMM Komisyonu'nda Sivil Toplum Kuruluşları ile Görüşmeler Yapıldı

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda sivil toplum kuruluşu temsilcileri görüşlerini dile getirdi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı düzenlendi. Komisyon üyeleri sivil toplum kuruluşlarını dinledi. Demokrasi ve Birlik Derneği Genel Başkanı Mehmet Metiner, "Geçmişteki başarısızlıktan ürkerek adım atmaktan kaçınanlar tarih yazamazlar, MHP'nin bilge lideri Bahçeli bu cesareti gösterdi. Demokratikleşmenin silah bırakmanın şartı değil sonucudur. Güvenlik sorunu olmadığında bu adımların atılması hem sosyal barışımıza hem millet olarak birliğimiz sağlamak adına en birincil işimiz olmalıdır. Silahlarını bırakıp gelmek isteyenlerin ülkelerine ve evlerine geri dönüş yolunun açılması ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Oral Çalışlar da, silah kullanan ve gündelik hayata dönüşün imkanlar sağlayacağını söyleyerek, "Güney Afrika'da çözüm sürecinde gerillaların iknasında zorlanılınca Mandela devreye girdi. Bir haftalık bir tartışma sonunda gerilla liderleri süreci katılmaya karar veriyor ve silahları bırakıyorlar. Türkiye'nin ayağındaki bu prangayı çözmekten başka yol yok. Vazgeçmeyen kazanacaktır, vazgeçmeyeceğiz" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, rapor hazırlamak için grupların çalışmalarını bekleyeceklerini, çerçeve rapor hazırlayacaklarını ve analizi çıkaracaklarını sözlerine ekledi. - ANKARA