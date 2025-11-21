Haberler

TBMM Komisyonu İmralı'ya Gitme Kararı Aldı, Teklifler 28 Kasım'a Kadar Bekleniyor

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na ziyaret gerçekleştirmek üzere karar aldı. Komisyonun nihai raporu için teklif ve görüşlerin 28 Kasım'a kadar TBMM Başkanlığı'na bildirilmesi istendi.

'PARTİLER 28 KASIM'A KADAR TEKLİF VE GÖRÜŞ BİLDİRECEK'

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısının ardından TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 21 Kasım 2025 Cuma günü TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplanmıştır. Toplantının birinci kısmında komisyon üyeleri bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılması muhtemel çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunmuş, toplantının ikinci oturumunun kapalı yapılması oylanarak kabul edilmiştir. Bu oturumda, hazırlanacak nihai rapor başta olmak üzere, bundan sonraki aşamalar ele alınmış, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, üye tam sayının 5'te 3 nitelikli çoğunluğunun oyuyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesini kararlaştırmıştır. Ayrıca, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidecek temsilcilerin parti gruplarınca 22 Kasım 2025 Cumartesi sabahına ve Komisyonun nihai raporunun hazırlanması için teklif ve görüşlerin de 28 Kasım Cuma akşamına kadar TBMM Başkanlığı'na bildirilmesi istenmiştir" denildi.

