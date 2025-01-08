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TBMM Komisyonu, Dijital Şiddeti Ele Alıyor

TBMM Komisyonu, Dijital Şiddeti Ele Alıyor
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TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, dijital şiddet ve siber zorbalık konularını ele alarak Türkiye genelindeki kadına yönelik şiddet türlerini araştırmaya devam ediyor.

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu "dijital şiddet" ya da "siber zorbalık" başlıklı konularla toplandı.

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu başkanlığında toplandı. Komisyonda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Güneş Okuyucu Ergün ve Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Emine Özmete sunum yaptı. Komisyonun açılış konuşmasını gerçekleştiren Cevizoğlu, "Bugünkü toplantımız Komisyonumuzun 8'inci toplantısı oluyor. Komisyon olarak bütün Türkiye'nin artık bildiği gibi, kadına yönelik her türlü şiddet ve her türlü ayrımcılığı önlemeye yönelik araştırmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar çeşitli dinlemeler yaptık. Bugüne kadar dinlediklerimizden biraz daha farklı bilgiler edineceğimize inanıyorum. Çünkü zihnimizdeki ve aklımızdaki birçok sorunun yanıtı o anketlerde, çalışmalarda var. Enteresan sonuçlarla karşılaştık. Hatta yeni bir şiddet türü olan dijital şiddet ya da siber şiddet konularında da bulgular var Çok yararlı bilgiler olacağına inanıyorum" dedi.

"Dijital şiddet' ya da 'siber zorbalık', kadına yönelik şiddet türü olarak kapsam alanında

Cevizoğlu'nun ardından sunum yapan Emine Özmete, "Kadına yönelik şiddetin ilk tanımlarında, türlerinde; 'fiziksel şiddet', 'cinsel şiddet', 'ekonomik şiddet' ve 'psikolojik şiddet' tanımlanmıştır Ancak son yıllarda baktığımızda, özellikle 'tek taraflı, ısrarlı takip'in de şiddet türü olarak tanımlandığı ve şiddet sınıflandırmasına dahil edildiğini görmekteyiz. Yine, dijitalleşmeyle birlikte "dijital şiddet" ya da "siber zorbalık" olarak tanımlanan türün de son yıllarda hem akademik çalışmalarda hem de hukuk sisteminde yer aldığını ve bu tanımlamanın da şiddet türü olarak, kadına yönelik şiddet türü olarak kapsam alanında bulunduğunu ifade etmek istiyoruz. Aslında baktığımızda, tanımlardan da başlıklardan da şiddet sadece bir şiddet olarak bizim için, kadın için sonuçları olağan bir durum değil. Örneğin, fiziksel şiddetin sonucu; kadın için ya yaşam hakkının sonlandırılması yani ölüm ya da engellilikle karşımıza çıkıyor. Yine, cinsel şiddette; enfeksiyonlar, istenmeyen gebelikler, uyku problemleri, travma sonrası stres bozukluğu gibi sonuçlarla karşılaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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