TBMM Komisyonu Başkanı Karaismailoğlu, çevreye duyarlı ulaşım sistemlerinin yaygınlaştırılmasını destekliyor

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, çevreye duyarlı modern ulaşım sistemlerinin yaygınlaştırıldığını belirterek, "Komisyon olarak hazırlanan eylem planlarının hayata geçirilmesini sağlayacak gerekli mevzuatların oluşturulmasına katkı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, özellikle kent içi ulaşımda mikromobiliteye önem veren, temiz enerjili ve akıllı ulaşım çözümlerini kent içi hareketlilikte öncelendiren yaklaşımların, yarının kentleri için tercihe bağlı bir yenilik değil "gereklilik" olarak kabul edildiğini ifade etti.

Kent içi ulaşımda davranış değişikliğini kalıcı hale getirmek, halkı bu yönde bir ulaşım kullanımına teşvik etmek ve farkındalığı artırmak için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü belirten Karaismailoğlu, bugün tüm dünyayı ilgilendiren temel sorunların başında iklim değişikliği, ülkelerin sınırlarını aşan su ve hava kirliliği gibi çevre sorunlarının geldiğini kaydetti.

AB ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkenin 2030-2050 yılları arasında trafik nedeniyle kaynaklanan karbon emisyonunu sıfırlamayı hedeflediğini anımsatan Karaismailoğlu, Avrupa'da ve Türkiye'de birçok belediyenin, trafik sıkışıklığını, kirliliğini azaltmak ve yaşam kalitesini artırmak için hareketlilikte zaman kazandıran, çevreci, pratik uygulamaları hayata geçirmek amacıyla yoğun bir çaba sergilediğine işaret etti.

Günlük ihtiyaçların önemli bir kısmının 15 dakikalık bir zaman dilimi çerçevesinde gerçekleştirilmesinin, bu sürecin yürüyerek, bisiklet ya da elektrikli skuter gibi çevreye duyarlı ve mikromobilite araçlarıyla ya da toplu taşıma ile katedilmesine dönük ulaşım planlamalarının hedeflendiğini belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı hedefleri; Avrupa Yeşil Mutabakatı, Paris İklim Anlaşması ve Avrupa İklim Yasası gibi AB'nin temel yaklaşımları ile de birçok ortak paydaya sahiptir. Özellikle büyük şehirlerimizde artan nüfusa ve araç sayısına paralel yaşanan trafik sorununu ortadan kaldırmanın en önemli yolu da raylı sistemlerimizi yaygınlaştırmaktan geçiyor. Kentlerdeki raylı sistemlerin yaygınlaştırılmasının yanı sıra yeni nesil yöntemlerle karbon emisyonunun azaltılmasına da büyük önem veriyoruz. Yeni nesil yakıt politikaları, elektrikli araçlar, şehir içi yürüme ve bisiklet kullanımının artırılması da planlamalarımız arasında yer alıyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlarımızın trafik keşmekeşinin içerisinde yaşamının kabusa dönüşmemesi için çok önemli kent içi raylı sistem projelerini hükümetlerimiz döneminde hayata geçirdik ve yenilerini yapmaya da devam ediyoruz."

Şehir içerisinde araç trafiğinin yoğunlaşmasını engellemek adına çevreye duyarlı modern ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmak için yeni yatırım ve teşviklere devam edileceğini; yatırımları, insan, yük ve veri hareketliliğini sağlayacak şekilde mobilite, lojistik, dijitalleşme odağında planladıklarını ifade eden Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız çevreci, sürdürülebilir ulaşımı geniş bir perspektiften ele alarak 'Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı', 'Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Stratejisi ve Eylem Planı' ve 'Erişilebilir Ulaşım Statejisi ve Eylem Planı' gibi plan ve stratejileri hazırladı. TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu olarak bu eylem planlarının hayata geçirilmesini sağlayacak gerekli mevzuatların oluşturulmasına katkı sunuyoruz.

Kentlerimizde kısa, orta mesafe yolculukların yürüme, skuter, bisiklet ve toplu taşıma, uzun mesafe yolculukların paylaşımlı, elektrikli araçlar ve raylı sistemlerle yapılabileceği bir ulaşım ağı tesis ediyoruz."

Avrupa Hareketlilik Haftası'nın tüm dünyada bu yıl "Şehrini Keşfet" teması ve "Gelecek Enerjini Koru" sloganıyla kutlandığını bildiren Karaismailoğlu, "Bizler de çevre dostu ulaşım yöntemleriyle yeşil dönüşüm ve sıfır emisyon hedeflerimize hep birlikte yürüyoruz." ifadelerini kullandı.