TBMM Komisyonları Tatilde de Çalışacak

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bazı komisyonların tatil ve ara sürelerinde de çalışması kararlaştırıldı. Bu karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) bazı komisyonların tatilde ve ara verdiği süre içerisinde de çalışmasını içeren kararlar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonu, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, Milli Savunma Komisyonu, Dışişleri Komisyonu, Dilekçe Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Anayasa Komisyonu'nun TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilmesi kararlaştırıldı. Söz konusu kararlar, Genel Kurul'un 8 Temmuz'da yapılan 106'ncı birleşiminde alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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