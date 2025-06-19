TBMM Komisyon Toplantısında Gergin Anlar

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nun kanun teklifi görüşmesi öncesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile polis arasında gerginlik yaşandı.

Meclis'te gergin anlar yaşandı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Bazı Kanunlar Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşmek üzere toplandı. Toplantı öncesinde TBMM'ye gelerek komisyon salonuna girmek isteyen sivil toplum kuruluşları temsilcileri TBMM polisleri arasında gergin anlar yaşandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
İsraillilerin ülkeden çıkışını yasaklayan karar yüksek mahkemeye taşınıyor

Netanyahu'nun skandal kararı yüksek mahkemeye taşınıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filistinli Araştırmacı Yazar Muin Naim: İran'dan sonra hedef Türkiye olacak

Canlı yayında açıkça ifade etti: İran'dan sonra hedef Türkiye'dir
Eşref Rüya sezon finali yapıyor! Demet Özdemir'e kesilen pastanın üzerindeki not dikkat çekti

Sürpriz kutlama! Pastanın üzerindeki not çok konuşulacak
Ferdi Zeyrek'in yerine seçilen Besim Dutlulu'nun paylaşımı tepki çekti

Ferdi Zeyrek'in yerine seçilen Besim Dutlulu'nun paylaşımı tepki çekti
Bodrum'da kazıklanan Türk turist gelen hesaba isyan etti

Bodrum'da kazıklanan Türk turist gelen hesaba isyan etti
İran'dan İsrail'e misilleme! Soroka hastanesini füzelerle vurdu

İran'dan misilleme! Hastaneyi füzelerle vurdular, bilanço hayli ağır
Arda Güler topa ilk dokunuşunda direğe takıldı

Arda Güler topa ilk dokunuşunda direğe takıldı! İşte o pozisyon
Zehra Güneş'in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu

Zehra Güneş'in gözlük takmasının nedeni belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.