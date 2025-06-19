TBMM Komisyon Toplantısında Gergin Anlar

Meclis'te gergin anlar yaşandı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Bazı Kanunlar Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşmek üzere toplandı. Toplantı öncesinde TBMM'ye gelerek komisyon salonuna girmek isteyen sivil toplum kuruluşları temsilcileri TBMM polisleri arasında gergin anlar yaşandı. - ANKARA