TBMM Komisyon Toplantısında Gergin Anlar
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nun kanun teklifi görüşmesi öncesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile polis arasında gerginlik yaşandı.
Meclis'te gergin anlar yaşandı.
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Bazı Kanunlar Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşmek üzere toplandı. Toplantı öncesinde TBMM'ye gelerek komisyon salonuna girmek isteyen sivil toplum kuruluşları temsilcileri TBMM polisleri arasında gergin anlar yaşandı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika