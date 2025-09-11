TBMM Komisyon Toplantısı Sona Erdi

TOPLANTI SONA ERDİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sendikaların sunumlarından faydalandıklarını söyledi ve komisyonun bir sonraki toplantısında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) temsilcilerinin dinleneceğini belirtti. Ardından Kurtulmuş, komisyon toplantısını kapattı.