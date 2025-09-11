Haberler

TBMM Komisyon Toplantısı Sona Erdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sendikaların sunumları ile ilgili görüşmelerin yapıldığı komisyon toplantısının sona erdiğini duyurdu. Bir sonraki toplantıda çeşitli işçi ve işveren örgütlerinin temsilcileri dinlenecek.

TOPLANTI SONA ERDİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sendikaların sunumlarından faydalandıklarını söyledi ve komisyonun bir sonraki toplantısında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) temsilcilerinin dinleneceğini belirtti. Ardından Kurtulmuş, komisyon toplantısını kapattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Bahçeli'nin elini öpmüştü: Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, il emniyet müdürü oldu

İşte Devlet Bahçeli'nin elini öpen ismin yeni görevi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası faizi 250 baz puan indirdi

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.