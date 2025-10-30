Haberler

TBMM Komisyon Toplantısı 7 Saat Sürdü: Terörle Mücadele ve Yasal Düzenlemeler Ele Alındı

Güncelleme:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç başkanlığında düzenlenen ve yaklaşık 7 saat süren TBMM komisyon toplantısında, terörle mücadele süreci ve yasal düzenlemelere dair önemli görüşmeler yapıldı. Bakan Tunç, milletvekillerinin sorularını yanıtladı ve sürecin başarıya ulaşması için gereken adımları vurguladı.

TOPLANTI 7 SAAT SÜRDÜ

Bakanlar Hakan Fidan ve Yılmaz Tunç, yaptıkları sunumların ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Yaklaşık 7 saatlik komisyon toplantısının ardından TBMM'nin resmi hesabından açıklama yapıldı. Komisyon toplantısına ilişkin bilgilerin paylaşıldığı açıklamada, komisyonun 17'nci toplantısı ile ilgili tarih ve gündemin ilerleyen günlerde duyurulacağı belirtildi.

'YASAL DÜZENLEMELER TBMM'NİN TAKDİRİNDEDİR'

Komisyon toplantısının çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sürece ilişkin görüşlerini paylaşıp, milletvekillerinin sorularını cevaplandırdığını belirterek, "Çok önemli bir komisyon, çalışmaları da çok önemlidir. Ülkemiz tarihi bir süreçten geçiyor. 41 yıllık terörle mücadele söz konusu. Terörle mücadelede büyük ekonomik kayıplarımız oldu ve büyük acılar yaşadık. Bundan sonra ülkemizin bu kayıpları, acıları yaşamaması bütün temennimiz budur. Bu anlamda başlayan, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin başarıya ulaşması noktasında ki çalışmaları destekliyoruz. Bu anlamda Adalet Bakanlığı olarak sürecin kolaylaştırılması, sürecin başarıya ulaşması noktasında gerçekleştirdiğimiz idari uygulamalardan kaynaklanan sorunların giderilmesi ile ilgili çalışmalarımızı milletvekillerimizle, komisyon üyeleriyle paylaştık. Tabii süreçle ilgili yasal düzenlemeler gerektiren hususlar olacaksa bu tamamen TBMM'nin takdirindedir. Meclis komisyonunun iradesi önemli çünkü milli iradenin tecelligahı parlamentomuz. Dolayısıyla onların alacağı kararlar, çizecekleri yol haritası, millet adına onların ortaya koyacakları ortak irade doğrultusunda bizler de o iradeye uygun bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
