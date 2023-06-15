TBMM Genel Kurulu'nda Komisyon Başkanları ve Başkanvekilleri, Katip üye ve Sözcüler belirlendi.

TBMM Komisyon Başkanları belli oldu.

TBMM Genel Kurulu'nda Komisyon Başkanları ve Başkanvekilleri, Katip üye ve Sözcüler okundu ve

Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt (Tokat) (15) oy, Başkan Vekili: Murat Alparslan (Ankara) (15) oy, Sözcü: Osman Mesten (Bursa) (15) oy, Katip: Rabia İlhan (İstanbul) (15) oy

Adalet Komisyonu Başkan: Cüneyt Yüksel (İstanbul) (14) oy, Başkan Vekili: Orhan Kırcalı (Samsun) (16) oy, Sözcü: Emine Yavuz Gözgeç (Bursa) (16) oy, Katip : Oğuzhan Kaya (Çorum) (16) oy

Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (Kayseri) (15) oy, Başkan Vekili: Refik Özen (Bursa) (14) oy, Sözcü: Saffet Sancaklı (Kocaeli) (14) oy, Katip: Mehmet Ali Çelebi (İzmir) (14) oy

İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu (İstanbul) (16) oy, Başkan Vekili: Ahmet Erbaş (Kütahya) (16) oy, Sözcü: Kemal Çelik (Antalya) (16) oy, Katip: İsmail Erdem (İstanbul) (16) oy

Dışişleri Komisyonu Başkan: Fuat Oktay (Ankara) (14) oy, Başkan Vekili: Mustafa Canbey (Balıkesir) (14) oy, Sözcü: Ceyda Bölünmez Çankırı (İzmir) (14) oy, Katip: Derya Bakbak (Gaziantep) (14) oy

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkan: Mahmut Özer (Ordu) (15) oy, Başkan Vekili: Filiz Kılıç (Nevşehir) (15) oy, Sözcü: Nazım Maviş (Sinop) (15) oy, Katip: Mehmet Emin Öz (Erzurum) (15) oy

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkan: Adil Karaismailoğlu (Trabzon) (14) oy, Başkan Vekili: Mustafa Demir (İstanbul) (14) oy, Sözcü: Hulusi Şentürk (İstanbul) (14) oy, Katip: Mervan Gül (Siirt) (14) oy

Çevre Komisyonu Başkan: Murat Kurum (İstanbul) (20) oy, Başkan Vekili: Muhammet Müfit Aydın (Bursa) (20) oy, Sözcü: Sadir Durmaz (Ankara) (20) oy, Katip: Müşerref Pervin Tuba Durgut (İstanbul) (20) oy

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan: Vedat Bilgin (Ankara) (17) oy, Başkan Vekili: Orhan Ateş (Bayburt) (17) oy, Sözcü: Ümmügülşen Öztürk (İstanbul) (17) oy, Katip: Pelin Yılık (Çankırı) (16) oy

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkan: Vahit Kirişci (Kahramanmaraş) (15) oy, Başkan Vekili: Muharrem Varlı (Adana) (15) oy, Sözcü: Adem Korkmaz (Burdur) (15) oy, Katip: Ruken Kilerci (Ağrı) (15) oy

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkan: Mustafa Varank (Bursa) (16) oy, Başkan Vekili: Şahin Tin (Denizli) (16) oy, Sözcü: Cevahir Uzkurt (Niğde) (16) oy, Katip: Adem Çalkın (Kars) (16) oy

Dilekçe Komisyonu Başkan: Sunay Karamık (Adana) (7) oy, Başkan Vekili: Ahmet Salih Dal (Kilis) (7) oy, Sözcü: Nurettin Alan (İstanbul) (7) oy, Katip: Behiye Eker (İstanbul) (7) oy

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan: Mehmet Muş (Samsun) (18) oy, Başkan Vekili: İsmail Faruk Aksu (İstanbul) (18) oy, Sözcü: Orhan Erdem (Konya) (18) oy, Katip: Nilgün Ök (Denizli) (18) oy

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkan: Veysal Tipioğlu (Kocaeli) (8) oy, Başkan Vekili: Serkan Bayram (İstanbul) (8) oy, Sözcü: Osman Sağlam (Karaman) (8) oy, Katip: Mehmet Uğur Gökgöz (Isparta) (8) oy

Dijital Mecralar Komisyonu Başkan: Hüseyin Yayman (Hatay) (9) oy, Başkan Vekili: Nazım Elmas (Giresun) (9) oy, Sözcü: Zeynep Yıldız (Ankara) (10) oy, Katip: Levent Uysal (Mersin) (9) oy. - ANKARA