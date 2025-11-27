TBMM Karma Komisyonu Kamu Denetçisi Adaylarını Görüşmek Üzere Toplandı

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon toplandı.

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, kamu denetçisi olmak için 166 aday adayının başvuruda bulunduğunu aktardı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kamunun denetimini sağlayan Kamu Denetçiliği Kurumunda muhalefet temsilcilerinin de yer alması gerektiğini, ancak böyle bir durum söz konusu olmadığını belirterek alt komisyona üye vermeyeceklerini söyledi.

CHP milletvekilleriyle AK Parti'li milletvekilleri arasında tartışma çıkması üzerine CHP'li milletvekilleri komisyondan ayrıldı.

Daha sonra yapılan oylama ile kamu denetçisi adaylarının seçimi için alt komisyon kuruldu.