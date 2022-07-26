TBMM Karma Komisyonu, DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı - Haberler

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TBMM Karma Komisyonu, DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı

TBMM Karma Komisyonu, DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, İstanbul'daki izinsiz gösteride polise yumruklu saldırıda bulunan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi.

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TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, İstanbul'daki izinsiz gösteride polise yumruklu saldırıda bulunan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi.

Karma Komisyonun, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığındaki toplantısı yaklaşık 12 saat sürdü.

Toplantıda, "terör örgütü propagandası yapma", "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme", "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ile "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunlara katılma" iddiasıyla hakkında 5 dokunulmazlık dosyası hazırlanan DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy çokluğuyla karar aldı.

Karma Komisyonun, Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin hazırlayacağı raporu 29 Temmuz'da Genel Kurula sunması bekleniyor.

Mevzuata göre, dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki Karma Komisyon raporları, doğrudan Genel Kurul gündemine giriyor. Genel Kurulda, genel uygulamaya göre açık oylama yapılıyor. Karar yeter sayısı olan 151 oy, dokunulmazlığın kaldırılması için yeterli oluyor.

AA / Sinan Uslu - Politika

Salihe Aydeniz Milletvekili Politika Haberler

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