TBMM Başkanlığından Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporuna ilişkin açıklama Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunun önümüzdeki günlerde oylanacağını duyurdu. Komisyon, partilerin hazırladığı raporları titiz bir çalışmayla değerlendirdi.

TBMM Başkanlığı, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı rapora ilişkin, "Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan komisyon toplantısında rapora nihai şekli verilerek oylanacak ve TBMM Başkanlığına sunulacak." bilgisini verdi.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı rapora ilişkin, siyasi parti gruplarının temsilcilerini kabul ettiği belirtildi.

Kurtulmuş'un, komisyon üyesi parti gruplarının temsilcileriyle bugüne kadar 5 toplantı gerçekleştirdiği bildirilen açıklamada, "Bu toplantılarda partilerin hazırladığı raporlar çerçevesinde belirlenen konular, detaylı ve titiz bir şekilde değerlendirilmeye devam edildi. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan komisyon toplantısında rapora nihai şekli verilerek oylanacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulacak." ifadelerine yer verildi.

