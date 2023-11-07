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TBMM İsrail mallarını boykot edecek

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Politika Haberleri

TBMM Başkanlığı, İsrail'in savaş suçlarına destek veren şirketlerin ürünlerinin boykot edilmesine karar verdi. Meclis kampüsü ve tesislerinde artık İsrail malları satılmayacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), İsrail mallarını boykot edecek.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze'de masum insanları katleden İsrail'in savaş suçlarına açıkça destek verdiklerini ilan eden şirketlerin ürün ve mallarının boykot edilmesine yönelik toplumsal duyarlılığa bir destek de milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığından geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un talimatıyla, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçuna destek veren şirketlerin ürünleri Meclis kampüsü ve tesislerindeki lokanta, kafeterya ve çay ocaklarında artık satılmayacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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