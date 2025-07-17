TBMM, İsrail'in Suriye Saldırılarını Kınadı

İSRAİL'İN SURİYE'DEKİ SALDIRILARINA KARŞI TBMM BAŞKANLIĞI TEZKERESİ KABUL EDİLDİ

Genel Kurul'da kanun teklifinin 1'inci bölümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı TBMM Başkanlığı Tezkeresi'ni okuttu. Tezkerede, " İsrail'in hukuk tanımazlığı bugün yüzünü bir kez daha Suriye'de göstermiştir. Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden soykırım, Lübnan ve İran'a yapılan saldırıların ardından bugün de Suriye'nin başkenti Şam'ın hedef alınması, İsrail yönetiminin bölgesel barışı topyekün tehdit eden bir çatışma stratejisi yürüttüğünü açıkça ortaya koymaktadır. Uluslararası toplumun müşterek taahhüdü olan Birleşmiş Milletler Şartı'nı ve uluslararası hukukun kural ve prensiplerini ayaklar altına alan İsrail, bir taraftan Suriye'nin toprak bütünlüğünü açıkça ihlal etmekte, diğer taraftan Filistin halkına karşı sürdürdüğü soykırımı dikkatlerden uzaklaştırmaya yönelik yeni bir saldırganlığa girişmektedir" ifadeleri kullanıldı.

'TBMM OLARAK İSRAİL'İN SURİYE'YE YÖNELİK ALÇAK SALDIRILARINI EN SERT ŞEKİLDE KINIYORUZ'

İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıların Suriye ve bölgeyi istikrarsızlaştırdığı vurgulanan tezkerenin devamında şu ifadelere yer verildi:

"Bu noktada uluslararası toplumun anlaşılmaz sessizliği ve etkisizliği İsrail'in bu hukuk tanımaz ve pervasız saldırganlığına cesaret vermektedir. Bu saldırılara karşı tüm insanlıkça güçlü bir tepki verilmediği sürece hem bölgemizde hem de dünyada barış, güvenlik ve istikrar ortamının zarar görmeye devam edeceği aşikardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak; İsrail'in başta başkent Şam olmak üzere Suriye'ye yönelik alçak saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz. Uzun yıllar boyunca büyük acılar çekmiş Suriye halkının yanında olduğumuzu yineliyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi, dost ve kardeş Suriye halkının huzuruna kasteden tüm eylemlerin karşısında olduğumuzu en güçlü şekilde vurguluyoruz. Suriye'deki barış ve istikrarın bölge barışı ve istikrarına da hizmet edeceğini, tersine gelişmelerin ise sadece, varlığını kan ve çatışma üstüne kuran Netanyahu ve ekibine çıkar sağlayacağını ifade ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bölgemizdeki huzur, istikrar, güven ve barış ortamı için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğimizi ilan ediyoruz. İsrail'in bölgesel krizi derinleştiren ve dünya barışını tehdit eden saldırganlığına karşı uluslararası toplumu sesini yükseltmeye; etkili, tutarlı ve kararlı önlemler almaya bir kez daha davet ediyoruz. Bu çerçevede, bu bildirinin oylanarak kabul edilmesi ve alınan kararın Resmi Gazete'de yayımlanması hususunu Genel Kurul'un tasviplerine arz ederim."