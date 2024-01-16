Üye Girişi
Haberler

TBMM İSİPAB, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasını takip edecek

Güncelleme:
Abone Ol

TBMM İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açtığı soykırım davasının takipçisi olacaklarını belirtti. Dusak, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının vicdan sahibi herkesi derinden yaraladığını vurguladı.

TBMM İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açtığı soykırım davasının takipçisi olacaklarını belirtti.

Dusak, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının vicdan sahibi herkesi derinden yaraladığını vurguladı.

Gazze'den çok sayıda hasta ve yaralının Türkiye'ye getirildiğini aktaran Dusak, İsrail'in hukuk tanımaz tavırlarının karşısında olduklarına işaret etti.

Abdürrahim Dusak, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında İsrail'e karşı soykırım davası açtığını, davayı TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ile AK Parti milletvekilleri İsmail Emrah Karayel ve Cahit Özkan'ın izlediğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"TBMM ve İSİPAB olarak davanın takipçisi olacağız. Filistinlilerin maruz kaldığı acımasızlığın sorumlularının cezasız kalmayacağına, adaletin sağlanacağına olan inancımız tamdır. Barışın yolu, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip Filistin Devleti'nin kurulmasından geçmektedir. Bu sürecin başlatılması bölgede acil ve kalıcı barışın temelini atacaktır."

Kaynak: AA / Politika

Güney Afrika İsrail İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 16 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? KABİNE TOPLANTISI CANLI | Kabine Toplantısı başladı mı, saat kaçta? 16 Ocak Kabine Toplantısı CANLI YAYIN! Hatayspor-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hatayspor-Sakaryaspor maçı hangi kanalda? Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hapis cezası aldı mı, kaç yıl ceza istendi? Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu kimdir? Kasımpaşa Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Bandırmaspor maçı hangi kanalda? Fatih Karagümrük–Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Fatih Karagümrük–Kırklarelispor maçı nerede, hangi kanalda? Dolar kaç TL? 16 OCAK GÜNCEL DOLAR KURU! Bugün dolar ne kadar? Gram altın ne kadar, kaç TL? 16 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! Çeyrek ve cumhuriyet altın ne kadar? Bu akşam hangi diziler var? 16 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün televizyonda neler var? Bu akşam maç var mı? 16 ARALIK MAÇ TAKVİMİ! Bugün hangi maçlar var? Aramızda Kalmasın konuğu Mehtap Yılmaz kimdir? 16 Ocak Aramızda Kalmasın konuğu kim? 2024 NETFLİX ÜCRETLERİ! Netflix'e ne kadar zam geldi? Netflix paket fiyatları kaç TL? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 16 Ocak Kabine Toplantısı gündemi nedir? Halk TV konuğu Lube Ayar kimdir? Lube Ayar kaç yaşında, nereli? Lube Ayar biyografisi! Resmi Gazete atama kararları! 16 Ocak Resmi Gazete kararları neler? 2431 Sayılı Resmî Gazete düzenlemeleri!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title