TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda Üç Alt Komisyon Oluşturuldu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda 'Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme', 'Çocuk Hakları', 'Göç ve Uyum' olmak üzere üç ayrı alt komisyon oluşturulması kararlaştırıldı. Komisyon, alt komisyonları belirlemek üzere toplandı ve karar oy birliği ile kabul edildi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda "Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme", "Çocuk Hakları", "Göç ve Uyum" olmak üzere üç ayrı alt komisyon oluşturulması kararlaştırıldı.

Komisyon AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık başkanlığında alt komisyonları belirlemek üzere toplandı.

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, komisyon üyesi, tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın fotoğrafını boş bir sandalyenin üzerine koydu.

Komisyon Başkanı Yanık, Şık'ı komisyon üyesi olmadığı ve komisyon üyesi koltuğunda oturamayacağı konusunda uyararak, Şık'ın izleyici koltuğuna geçmesini ve Atalay'ın fotoğrafını kaldırmasını istedi.

Ahmet Şık, "Şahsi temsilin yolu açılsın. Hak ihlali yaşıyor ve sizin komisyonunuzu da yakından ilgilendiriyor." dedi.

Yanık, komisyonun bir çalışma usulü ve mevzuatı olduğunu belirterek, "Bunu en az benim kadar sizler de çok iyi biliyorsunuz. Sayın Atalay'ın tahliyesi veya komisyon üyesi olarak durumu veya tartışmasını usule ve mevzuata uygun olarak tartışmak başka bir şeydir, burayı bir protesto alanına çevirmek başka bir şeydir." diye konuştu.

Şık daha sonra Atalay'ın fotoğrafını alarak toplantıdan ayrıldı.

Komisyon Başkanı Yanık, daha sonra yaptığı konuşmada İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna 321 bireysel başvurunun yapıldığını bildirdi.

Komisyon üyesi milletvekillerinin konuşmalarının ardından da "Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme", "Çocuk Hakları", "Göç ve Uyum" alt komisyonları kurulması için önergeler verildi. Üç komisyonun kurulması oy birliği ile kabul edildi.