TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu, Katar heyetini kabul etti

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi Genel Sekreteri Sultan bin Hassan Al Jamali ve beraberindeki heyetle görüştü.

Çavuşoğlu, kabulde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani başkanlığında 7 Aralık 2021'de Doha'da gerçekleştirilen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi 7. Toplantısı'nın, ilişkilerin birçok alanda pekişmesine katkı sağladığını söyledi.

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi'nin, iki ülke arasındaki en üst düzey kurumsal iş birliği mekanizması olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, toplantılarda toplam 83 belgenin imzalanmış olmasının, Komitenin işlevini ortaya koyduğuna işaret etti.

Çavuşoğlu, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi 8. Toplantısı'na bu yıl Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Türkiye ve Katar'ın, ortak sınamalar karşısında dayanışma sergilemede müşterek bir yaklaşımı paylaştığını kaydeden Çavuşoğlu, "Özellikle diyaloğa ve barış çağrılarına en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, Türkiye olarak biz de diyalog ve diplomasi çabalarına büyük önem veriyor ve bu yöndeki her adımı destekliyoruz." dedi.

"Diplomasi ve diyaloğu önceleyen tutumumuzu sürdüreceğiz"

Filistin, Libya ve Afganistan başta olmak üzere bölgesel konularda ülkeler arasında tesis edilen iş birliği ve eşgüdümün, ulusal çıkarların korunmasının yanı sıra bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasına da katkı sağladığını belirten Çavuşoğlu, "Türkiye olarak Katar ile benzer şekilde tüm taraflarla diplomasi ve diyaloğu önceleyen tutumumuzu sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın, birçok açıdan FIFA tarihinde de önemli bir yere sahip olacağına inandığını dile getirerek, "Düzenlediğiniz her organizasyon gibi bu turnuvanın da büyük bir başarıyla sonuçlanacağından şüphemiz yok. Turnuvanın başarısı için elimizden gelen tüm katkıyı sunmaya devam etmeye hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim." mesajını verdi.

Katar ile imzalanan anlaşmalar kapsamında 2022 Dünya Kupası'nda 2 binden fazla Türk polisinin Katar'da görev yapacağına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Körfez bölgesinin istikrar ve güvenliğini kendi istikrar ve güvenliğimizden ayrı görmüyoruz. Türkiye olarak tüm Körfez ülkeleriyle her alandaki ilişkilerimizi daha da geliştirme çabası içerisindeyiz." değerlendirmesini yaptı.

Görüşmede, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç da yer aldı.