Üye Girişi
Haberler

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Çocuk Hakları Alt Komisyonu Kahramanmaraş'ta

Son Güncelleme:
Abone Ol

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ile komisyon üyeleri, Kahramanmaraş'ta depremden etkilenen çocukların durumunu yerinde inceledi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ile komisyon üyeleri, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocukların durumunu yerinde görmek için Kahramanmaraş'ta temaslarda bulundu.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'i ziyaret eden komisyon üyeleri, valilik binasında, depremden etkilenen çocuklar için yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıya katıldı.

Bir süre basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan komisyon başkanı Katırcıoğlu, buradaki konuşmasında, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

Katırcıoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok 14 milyon kişinin etkilendiğini ifade etti.

Komisyon olarak bizzat çocuklar için deprem bölgesinde olduklarını ifade eden Katırcıoğlu, şunları söyledi:

"Bizler aziz Türk milletinin milletvekilleri olarak depremin yaşandığı illerimizde çalışmalarımızı yürüttük. Bugün de çocuklarımız için buradayız. Bu çalışmalarımızda şahit olduk ki felaketten herkes etkilendi ama en büyük en derin ve anlamlandırmayan çocuklarımız oldu. Bizler de çocukların yaşadığı zorlu karmaşık duygu hallerinde, maddi kayıplarında, anne, baba, kardeş ve sevdiklerini, hatta uzuvlarını kaybettikleri, oyuncaklarını, hatıralarını ve kitaplarını kaybettikleri bu durumda çocuklarımızın yanında olmayı amaçlıyoruz, hedefliyoruz. Çocuklarımızı deprem bölgesinde yakından ve bizzat onlarla birlikte olarak kendi ağızlarından, kendi dillerinden o durumlarını dinlemek ve rapora dökmek istiyoruz. Deprem bölgesinde yaptığımız bu incelemeler çıktısını kapsamlı bir rapor haline geçireceğiz. Meclisimizde böyle bir raporun oluşturulması sonrasında gerçekleştirilecek önemli bir iyileştirme için raporumuzun önemli bir rehberlik sağlayacağına inanıyoruz."

Katırcıoğlu, Gazze'de yaşananların da çocukları etkilediğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Gazze'de büyük bir yıkım var. Oradaki çocuklar ne yazık ki bombaların altında en acı ölüm ve kayıplarla karşılaşıyorlar. Bizler hem TBMM İnsan Haklarını İnceleme Çocuk Hakları Alt Komisyonu olarak, hem bir anne hem de bir Müslüman olarak dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir mazlumun ve masumun böyle bir şey yaşamasını kabul etmiyoruz. Çocuklar her zaman nerede olursa olsun, kim olursa olsun hangi dilden ve ırktan olursa olsun ve saçının ve gözünün rengine bakılmaksızın mutlu olması ve yaşam hakkının öncelikle olması gerektiğine inanıyoruz."

Toplantıya, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım ile Kahramanmaraş AFAD İl Müdürü Tayfun Temur, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ve kurum amirleri katıldı.

Heyet, daha sonra kentin çeşitli noktalarında bulunan konteyner kentleri ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

Kaynak: AA / Politika

Kahramanmaraş İnceleme Çocuk Deprem İnsan Hakları Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Pendikspor - Galatasaray maçı ne zaman? Pendikspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ümit Özdağ'a neden soruşturma açıldı? Ümit Özdağ hakkında soruşturma mı başlatıldı? Arsenal - Wolverhampton maçı ne zaman? Arsenal - Wolverhampton maçı hangi kanalda, saat kaçta? En uzun gece ne zaman? 2023 en uzun gece hangi tarihte, ayın kaçında? BİM Aktüel Ürünler Kataloğu 2 Aralık : Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 2 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (107. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? TRENDYOL MİLLA KAPANIYOR MU? Trendyol Milla ürünleri nereden alınır, artık satılmayacak mı? TİKTOK YASAKLANDI MI? TikTok Türkiye'de yasaklandı mı, hangi ülkede yasaklandı? ASGARİ ÜCRET ARA ZAM KALKTI MI? Asgari ücret 2024 Ara zam olacak mı? Asgari ücret ne kadar olacak 2024 Son Dakika? BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2024? Beşiktaş (BJK) başkan adayları belli oldu mu? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (116. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (353. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (2 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 2 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu 2023? Hususi araçlara kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği zorunluluğu kimleri kapsıyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title