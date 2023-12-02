TBMM İnsan Haklarını İnceleme Çocuk Hakları Alt Komisyonu Kahramanmaraş'ta

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ile komisyon üyeleri, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocukların durumunu yerinde görmek için Kahramanmaraş'ta temaslarda bulundu.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'i ziyaret eden komisyon üyeleri, valilik binasında, depremden etkilenen çocuklar için yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıya katıldı.

Bir süre basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan komisyon başkanı Katırcıoğlu, buradaki konuşmasında, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

Katırcıoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok 14 milyon kişinin etkilendiğini ifade etti.

Komisyon olarak bizzat çocuklar için deprem bölgesinde olduklarını ifade eden Katırcıoğlu, şunları söyledi:

"Bizler aziz Türk milletinin milletvekilleri olarak depremin yaşandığı illerimizde çalışmalarımızı yürüttük. Bugün de çocuklarımız için buradayız. Bu çalışmalarımızda şahit olduk ki felaketten herkes etkilendi ama en büyük en derin ve anlamlandırmayan çocuklarımız oldu. Bizler de çocukların yaşadığı zorlu karmaşık duygu hallerinde, maddi kayıplarında, anne, baba, kardeş ve sevdiklerini, hatta uzuvlarını kaybettikleri, oyuncaklarını, hatıralarını ve kitaplarını kaybettikleri bu durumda çocuklarımızın yanında olmayı amaçlıyoruz, hedefliyoruz. Çocuklarımızı deprem bölgesinde yakından ve bizzat onlarla birlikte olarak kendi ağızlarından, kendi dillerinden o durumlarını dinlemek ve rapora dökmek istiyoruz. Deprem bölgesinde yaptığımız bu incelemeler çıktısını kapsamlı bir rapor haline geçireceğiz. Meclisimizde böyle bir raporun oluşturulması sonrasında gerçekleştirilecek önemli bir iyileştirme için raporumuzun önemli bir rehberlik sağlayacağına inanıyoruz."

Katırcıoğlu, Gazze'de yaşananların da çocukları etkilediğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Gazze'de büyük bir yıkım var. Oradaki çocuklar ne yazık ki bombaların altında en acı ölüm ve kayıplarla karşılaşıyorlar. Bizler hem TBMM İnsan Haklarını İnceleme Çocuk Hakları Alt Komisyonu olarak, hem bir anne hem de bir Müslüman olarak dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir mazlumun ve masumun böyle bir şey yaşamasını kabul etmiyoruz. Çocuklar her zaman nerede olursa olsun, kim olursa olsun hangi dilden ve ırktan olursa olsun ve saçının ve gözünün rengine bakılmaksızın mutlu olması ve yaşam hakkının öncelikle olması gerektiğine inanıyoruz."

Toplantıya, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım ile Kahramanmaraş AFAD İl Müdürü Tayfun Temur, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ve kurum amirleri katıldı.

Heyet, daha sonra kentin çeşitli noktalarında bulunan konteyner kentleri ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.