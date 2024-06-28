TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Erzurum'da İncelemelerine Devam Ediyor

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, Erzurum'da bulunan ceza infaz kurumlarında incelemelerini devam ettiriyor.

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, Hükümlü ve Tutuklu Hakları İnceleme Alt Komisyonu Başkanı AK Parti Afyon Milletvekili Sayın İbrahim Yurduseven ve komisyon üyeleri, Erzurum gezi programı çerçevesinde Vali Mustafa Çiftçi'yi de makamında ziyaret etti. - ERZURUM