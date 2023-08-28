TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, Azerbaycan'ın Türkiye için önemini vurguladı

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Derya Yanık, Azerbaycan'ın Türk dünyasının ön Asya'daki muhafaza kapısı olduğunu belirterek, Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve Karabağ'ın bağımsızlığının Türkiye için önemli olduğunu söyledi.

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Memmedov ile görüştü

Yanık:

"Bizim için Azerbaycan Türk dünyasının ön Asya'daki muhafaza kapısı. Azerbaycan'ın bağımsızlığı varlığı Türkiye için çok önemlidir. Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı torakları Karabağ'ın bağımsızlığı bizim için önemli"

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, "Bizim için Azerbaycan Türk dünyasının ön Asya'daki muhafaza kapısı. Azerbaycan'ın bağımsızlığı varlığı Türkiye için çok önemlidir. Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı torakları Karabağ'ın bağımsızlığı bizim için önemli" dedi.

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Derya Yanık Azerbaycan Türkiye Büyükelçisi Reşad Memmedov ile makamında görüştü. Yanık, iki ülke arasındaki işbirliğinin diğer ülkelerinden farklı olduğunu söyleyerek, "Azerbaycan Türkiye için her zaman önemli. Özellikle Birinci Karabağ Savaşı'ndan sonra Azerbaycan'ın Türkiye'nin çok yakın dostluk ailesi içinde gördüğünü biliyoruz. Bizim için Azerbaycan Türk dünyasının ön Asya'daki muhafaza kapısı. Azerbaycan'ın bağımsızlığı varlığı Türkiye için çok önemlidir. Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı torakları Karabağ'ın bağımsızlığı bizim için önemli. Türkiye olarak üzerimize düşen sorumlulukları uluslararası camiada her noktada dile getiriyoruz. Karabağ konusu İnsan Hakları Komisyonu Başkanı olarak önemli bir anlamı var" diye konuştu.

Memmedov, Yanık'ın Karabağ Savaşı'ndan sonra ziyaretinin önemine dikkat çekerek, bakanlıklar arasında kurulan iyi ilişkilerin, Parlamentolar arasında iyi ilişkilerin kurulasında öncülük edeceğini ifade etti.