TBMM İmralı Ziyareti Gündemiyle Toplandı

Güncelleme:
TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı ziyaretini tartışmak üzere toplandı. CHP, komisyona üye vermeyi reddetti ve sürecin daha katılımcı bir şekilde yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, ' İmralı ziyareti' gündemiyle toplandı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "AK Parti başta olmak üzere diğer partilerin kararıyla İmralı Adası'na gidecek komisyon heyetine partimizden üye vermeyi doğru bulmuyoruz" dedi.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 'İmralı ziyareti' gündemiyle toplandı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, "5 Ağustos tarihinden bu yana yaptığımız çalışmalarımızda bu konuyla ilgili bütün çevreleri, kanaat sahiplerini dinleme imkanımız oldu. Sizlerden ve değerli komisyon üyelerimizden gelen teklifler doğrultusunda oluşmuştur. Şimdi bu toplantıda, bundan sonraki sürece ilişkin herhalde çok fazla toplanacağımız bir durum kalmadı. Özellikle bundan sonraki süreçte, 17'nci toplantıda ele alınan ve her biri fevkalade hayati öneme haiz olan gerek bakanlarımızın, gerekse de MİT Başkanımızın bize yaptığı bilgilendirmeler çerçevesinde o konuların ele alınması, daha sonraki sürece ilişkin bazı konuların açık bir şekilde burada net bir şekilde konuşulabilmesi, atılacak adımların konuşulabilmesi bakımından bundan sonra toplantının kapalı bir oturum şekilnde yapılmasını oylamaya sunacağım ve toplantıya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Komisyon heyetine üye vermeyi doğru bulmuyoruz"

Kurtulmuş'un ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Komisyonda başkan bile olmadan sadece 5 milletvekilinin Ada'ya gitmesi yerine teknolojik imkanlardan yararlanarak daha kolay, daha katılımcı, daha tartışmasız bir sürecin yönetilmesi önemlidir. Toplum, kayyumların kaldırılması, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanması, demokratik siyasetin önünün açılması gibi olmazsa olmaz ve kolay olan ilk adımlar bile atılmadı. Bu süreçte bu ısrar, çözüm iradesine hangi katkıyı yapacak? AK Parti başta olmak üzere diğer partilerin kararıyla İmralı Adası'na gidecek komisyon heyetine partimizden üye vermeyi doğru bulmuyoruz" dedi.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, toplantının kapalı oturum şeklinde yapılıp yapılmamasını milletvekillerinin oylarına sundu. AK Parti, MHP ve DEM Partili milletvekillerinin "Evet" oyları sonucu toplantının kapalı olarak devam etmesine karar verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
