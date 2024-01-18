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TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti

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TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret ederek basın mensuplarıyla sohbet etti. Atay, Meclis'te basın toplantılarının düzenlenmesinin önemine vurgu yaparak, güvenliğin sağlanması gerektiğini belirtti.

TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Parlamento Muhabirleri Derneğine (PMD) ziyarette bulundu.

Atay ile beraberindeki TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Yahya Coşkun ve Başkan Yardımcısı Mustafa Kefinsizoğlu, dernek ziyaretinde basın mensuplarıyla sohbet etti.

Dernek Başkanı Kemal Aktaş'ın karşıladığı Atay, TBMM'nin milli iradenin tecelli ettiği yer ve Türkiye'nin kalbi olduğunu dile getirdi.

Milletvekillerinin basın toplantıları veya röportajlar yoluyla fikirlerini paylaştıklarını anlatan Atay, Meclis'te parlamento muhabirleriyle bir aile olduklarını vurguladı.

Sermet Atay, hukuka riayet ederek Meclis'te basın toplantısı düzenlenmesinin de şart olduğunu dile getirerek, "Herkesin özgürlüğü vardır, her şeyi söyleyebilir. Ama o özgürlük diğer kişinin özgürlüğü başladığında sınırlanır. Biz bu hakka ve hukuka riayet ederek, insan haklarına, hukuka saygılı, kişilik haklarına saldırma niteliği taşımayan, bölücülük taşımayan her türlü basın toplantısının milletvekilleri tarafından yapılmasını ve güvenliğini sağlamakla sorumluyuz." diye konuştu.

Basın mensuplarıyla birlikte olmaktan da mutluluk duyduğunu dile getiren Atay, basın koridorundaki parlamento muhabirlerine baklava ikramında bulundu.

Kaynak: AA / Politika

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