TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesini değerlendirdi Açıklaması

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameye ilişkin, "Hukuk, İBB iddianamesiyle üzerine düşeni yapmış, siyaseti sermaye, para gücü ve dış bağlantılarla esir almak isteyen yapılara karşı siyasetin haysiyetini korumuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, yaptığı yazılı açıklamada, milletin yönetme veya denetleme erkini siyasetçiye sandıkla, demokrasiyle teslim ettiğini, buna karşılık sermayenin dünyanın her yerinde siyaseti dizayn etmek istediğini belirtti.

Halkın egemenliğinin güçlü olduğu siyasette, sermayenin halkın seçtiğiyle yarışmaya dahi cesaret edemeyeceğine işaret eden Soylu, "Partileri hileyle, entrikayla, yolsuzlukla ve suç gelirleriyle ele geçirip Türkiye'nin geleceğini, siyasi istikametini değiştirmeye kalkışan yapıya, İstanbul Başsavcılığı, hazırladığı iddianameyle izin vermemiştir. Bu karanlık mekanizma zamanında fark edilmeseydi, milletin en temel gücü olan oy, sandık ve serbest seçim hakkı, para gücünün ve dış dizayn edicilerin hileli yöntemleriyle devre dışı bırakılacaktı." ifadelerine yer verdi.

"Hukuk, İBB iddianamesiyle üzerine düşeni yapmış, siyaseti sermaye, para gücü ve dış bağlantılarla esir almak isteyen yapılara karşı siyasetin haysiyetini korumuştur." ifadesini kullanan Soylu, 15 Temmuz'da başarılamayan Türkiye'yi işgal girişimini, bu kez parayla, operasyonlarla, casuslukla, herkesi itibarsızlaştırarak, sindirerek, tasfiye ederek tamamlamaya çalışacaklarını belirtti.

Soylu, şunları kaydetti:

"Siyasetçi hata da yapar, doğruda da isabet eder ancak yaptığı her şey milletin gözünün önündedir. Partilerde kararı kongre verir, ülkede kararı seçim verir, sandıkla tecelli eden milletin iradesinin üzerinde güç yoktur. Şaibeli parti kongrelerinde oyların parayla satın alındığı, sonuçların para karşılığı değiştirildiği bir düzen, siyaseti hükümsüz kılar, demokrasiyi yok eder ve yerine sermaye vesayetini geçirir. Bu, Türkiye'yi, içeriden ve dışarıdan oligarşik bir yapının kontrolüne bırakmak, milli iradeyi tasfiye etmektir. Çünkü siyaset yapmak isteyenler paranın gücüne mağlup olursa toplumla siyasetin bağı kesilir. Siyaset, hiç hak etmediği halde sınıfsallaşır ve oligarşi siyaseti ele geçirir."

"Bu ülkenin siyaseti kimsenin operasyon sahası değildir"

Soylu, iktidarın da muhalefetin de değişebileceğini, değişmeyen tek şeyin milletin seçtiği olduğunu belirterek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hukuk da tam bu noktada devreye girerek siyaseti ve milli iradeyi ahtapot gibi sarmaya çalışan bu yapının kollarını kesmiş, devletin, milletin ve demokrasinin önüne kurulmak istenen vesayete sağlam bir set çekmiştir. Bu ülkenin siyaseti kimsenin operasyon sahası değildir. Hiçbir odak, parayla, tehditle, şantajla, casuslukla veya dış bağlantılarla Türk siyasetini ele geçiremez, Türk demokrasisine ayar veremez. Milletin iradesine, sandığın namusuna ve siyasetin meşruiyetine uzanan her el kırılır, her yapı hukuk karşısında hesap verir. Bugün siyaset yapan herkes, olup bitene bir de bu pencereden bakmalıdır."