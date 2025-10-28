TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu, CHP Sözcüsü Yücel'in iddialarına yanıt verdi Açıklaması

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı döneminde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma izni vermediği iddiasına ilişkin, "İBB Başkanı, hukuksuz görevlendirmeyi geri çekmiş, iptal etmiş; konu ortadan kalktığı için İçişleri Bakanlığının başlattığı soruşturma da doğal olarak, konusu kalmadığından kapatılmıştır." ifadesini kullandı.

Soylu, sosyal medya hesabından, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında elektronik veri tabanı ve altyapıların kopyalanmasına ilişkin soruşturma için dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından izin verilmediği" iddiasına ilişkin paylaşım yaptı.

İmamoğlu'nun 2019 yılında İBB'nin elektronik veri tabanı ve altyapıların kopyalanmasına ilişkin karar ve görevlendirme yazısı ile söz konusu karara karşı İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararı ve İmamoğlu hakkında İçişleri Bakanlığınca soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı da sosyal medyasında paylaşan Soylu, şunları kaydetti:

"Allah düşürmesin... Her ihtimali düşünürdüm de, CHP olarak kendinizi savunmak için beni referans yapacağınızı aklıma hiç getirmezdim. Genç adamlarsınız... Siyasetinizi kirletmeyin. 2019 yerel seçimlerinde iş başına gelen İBB Başkanı'nın, Mart-Haziran döneminde daha ilk günlerde, İBB verilerinin kanunsuz biçimde kopyalanması için yaptığı görevlendirme üzerine idari mahkemeye itiraz edilmiş; kanuna aykırı işlem o tarihte mahkemece durdurulmuştur. Bunun üzerine İBB Başkanı, hukuksuz görevlendirmeyi geri çekmiş, iptal etmiş; konu ortadan kalktığı için İçişleri Bakanlığının başlattığı soruşturma da doğal olarak, konusu kalmadığından kapatılmıştır. Ayrıca bu tarihten sonra, unutmayınız; İBB'ye tekrar seçime kadar Bakanlık tarafından başkanvekili görevlendirilmiştir. Savunmaya kalktığınız durum sizi daha zor duruma düşürüyor çünkü bugünkü yargılamadan da anlaşılıyor ki yargılama konusu işlemler (casusluk) Haziran 2019 seçiminden sonra gerçekleşen işlemlerdir. Üzüntüm şudur, aklını ve ahlakını yitirmiş tek merkezin, siyasetçileri dahil herkesi trol haline getirme kabiliyetidir. Hepsi aşağıda belgeleriyle mevcuttur."