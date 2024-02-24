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TBMM heyeti, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanındaki sunumu için Lahey'e gidecek

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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Uluslararası Adalet Divanında (UAD), İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alınacağı ve danışma görüşünün verileceği duruşmalarda 26 Şubat'ta Türkiye adına...

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Uluslararası Adalet Divanında (UAD), İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alınacağı ve danışma görüşünün verileceği duruşmalarda 26 Şubat'ta Türkiye adına Dışişleri Bakanlığının yapacağı sunumu takip edeceklerini bildirdi.

Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası Adalet Divanının görevleri arasında, devletler arasında ortaya çıkan hukuki ihtilafları uluslararası hukuka uygun şekilde çözmek ve kendisine yönlendirilen hukuki konularda danışma görüşü bildirmenin de yer aldığını belirtti.

Divanın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun isteği üzerine, İsrail'in işgal ettiği Filistin'deki politikaları ve uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşü vereceğini aktaran Yüksel, bu görüşün bağlayıcı olmadığını ifade etti.

İsrail'in Filistin'deki uygulamalarına ilişkin Uluslararası Adalet Divanının duruşmalarının 19 Şubat'ta başladığını hatırlatan Yüksel, duruşmalarda 52 devletin beyanda bulunacağını kaydetti.

Cüneyt Yüksel, duruşmaların son gününde Türkiye'nin sunum yapacağını anımsatarak, şöyle devam etti:

"İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alınacağı danışma görüşüne ilişkin duruşmalar kapsamında ülkemiz adına Dışişleri Bakanlığımızın 26 Şubat'ta Uluslararası Adalet Divanında yapacağı sunumu Meclis heyeti olarak takip edeceğiz. Bu kapsamda Uluslararası Adalet Divanında Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı 'soykırım' davasını da izlediğimiz Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Anayasa Komisyonu Üyesi ve AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan ile ülkemizin sunumu için Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de bulunacağız. Ülkemizin, İsrail'in hukuk dışı uygulamalarının sonuçlarını tüm yönleriyle ortaya koyacak sunumu tarihe bir not düşecektir."

"Mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz"

Danışma görüşüne ilişkin duruşmalarla Güney Afrika Cumhuriyeti'nin açtığı "soykırım" davasının ayrı olduğuna işaret eden Yüksel, İsrail'in Filistin'de insanlığa karşı suçlar işlemeye devam ettiğini belirtti.

İsrail'in eylemlerinin soykırımın yanı sıra savaş suçlarını da içerdiğini vurgulayan Yüksel, Türkiye'den 3 binin üzerinde avukatın Uluslararası Ceza Mahkemesine deliller sunduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak hem Uluslararası Adalet Divanındaki tüm süreçleri hem de Uluslararası Ceza Mahkemesindeki süreci yakından takip ediyoruz. İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı tüm eylemlerini dünyanın her yerinde, her platformda dile getirmeye, Filistinli masum insanların yaşadığı dramı gözler önüne sermeye devam edeceğiz. Dileğimiz; ateşkes sağlanarak Filistin'de yaşananlara son verilmesidir. Dünya ve insanlık hiçbir zaman İsrail'in zalimliğini unutmayacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da gür sesle, cesaretle ifade ettiği gibi 'dünya beşten büyüktür.' Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye olarak Filistin'in, mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Kaynak: AA / Politika

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