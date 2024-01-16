DSP Genel Başkanı Aksakal: Terör örgütlerine destek veren ülkeler figürandır

DSP Genel Başkan Önder Aksakal, terör örgütü PKK'nın saldırılarına ilişkin, "Sözde müttefik olarak tanıdığımız ABD başta olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri bu senaryonun uygulayıcısıdır. Komşu olduğumuz bazı ülkeler de basiretsizlikleriyle bu filmin figüranlarıdır." dedi.

Aksakal, TBMM Genel Kurulunda, Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'ndeki terör saldırısı ve gelişmelerle ilgili yapılan bilgilendirme üzerine şahsı adına söz aldı.

Küresel emperyalizmin sistematik saldırılarını vekalet savaşları yöntemiyle ve terör örgütleri eliyle sürdürdüğünü dile getiren Aksakal, Türkiye'nin bölgede terör devleti kurma amaçlarına karşı büyük bir mücadele verdiğini vurguladı.

Törer örgütlerine karşı diplomatik mücadeleye işaret eden Aksakal, "Bölgemizde kurulmak istenen terör devletine karşı millet olarak büyük fedakarlıkla mücadele ediyoruz. On binlerce evladımızı ve ekonomik kaynaklarımızı feda ettik. Sözde müttefik olarak tanıdığımız ABD başta olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri bu senaryonun uygulayıcısıdır. Komşu olduğumuz bazı ülkeler de basiretsizlikleriyle bu filmin figüranlarıdır." ifadelerini kullandı.

Aksakal, bu coğrafyanın tarih boyunca egemen güçlerin hedef tahtası olduğunu, aynı amaca yönelik faaliyetlerin günümüzde de devam ettiğini söyledi.

Önder Aksakal, "ABD, bugün Orta Doğu'nun haritasını değiştirmek için İsrail-Hamas çatışmasını tarihin en büyük soykırımlarından biri boyutuna taşımakla kalmamış, Yemen'e kadar uzanan bir daire içerisinde tüm bölgeye yayma amacındadır." diye konuştu.

Aksakal, terörle mücadelede Türkiye'nin asıl muhatabının ABD ve İsrail ile bazı AB üyesi ülkeler olduğunu kaydetti.

"Terörle mücadele sadece askeri araçlarla ve yöntemlerle olmuyor"

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Karal ise son bir ayda gelen şehit haberlerini anımsatarak, terörün insanlık sorunu olduğunu, her türlü terörü lanetlediklerini, Türkiye'nin de bu terör belasına karşı büyük bir mücadele verdiğini vurguladı.

Terör örgütlerinin hem milli birlik ve kardeşliğe hem de inanç değerlerine karşı ciddi bir tehdit unsuru olduğuna dikkati çeken Karal, "Milletimiz terörle mücadelede binlerce güvenlik personelini şehit vermiş, kundaktaki bebeğini dahi kaybetmiştir. 40 yıldan fazla terör örgütüne karşı verdiğimiz mücadele bize gösterdi ki terörle mücadele sadece askeri araçlarla ve yöntemlerle olmamaktadır. Teröre karşı çok güçlü bir askeri gücümüzün olmasının yanı sıra terörü destekleyen her türlü unsurla mücadele etmemiz, aynı zamanda konunun sosyolojik analizinin de iyi yapmamızla doğduran ilintilidir." değerlendirmesinde bulundu.

Karal, terörle mücadelede devletin yanında olduklarını, bu mücadelenin hukuk içerisinde ve rasyonel yöntemlerle yapılması gerektiğini kaydetti.

Genel Kurulda tezkerenin kabul edilmesinin ardından Danışma Kurulu önerisi okundu. Kabul edilen öneri doğrultusunda Genel Kurulda bugün başka bir iş görüşülmemesi kararlaştırıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, birleşimi, 17 Ocak Çarşamba saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.