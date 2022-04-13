TBMM Genel Kurulunda uluslararası anlaşmalara ilişkin bir kanun teklifi görüşüldü

Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kaşıkçı olayında üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. ABD Başkanı 'Benim Suudi Arabistan ile 100 milyar dolarlık anlaşmam var, bunu tehlikeye atamam' derken Türkiye Kaşıkçı meselesini bütün dünyanın gündemine taşımıştır." dedi.

Tbmm Genel Kurulunda, Türkiye ile Zambiya Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

CHP'li milletvekilleri, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti davasının Suudi Arabistan'a devri konusunda değerlendirmede bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Kurul'da Türkiye ile Zambiya Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında söz talep ederek, Meclis'in elinden en önemli siyasi denetim olanağı olan gensoru hakkının alındığını söyledi.

Özel, gensoru ile konuşma süreleri örtüştüğü için bugünkü uluslararası anlaşmayı fiili gensoru olarak değerlendirdiklerini, 20 dakikalık ve 10 dakikalık haklarını Kaşıkçı cinayeti konusunda kullanacaklarını bildirdi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Meclis İçtüzüğü'ne göre kürsüdeki üyenin sözünün, ancak başkan tarafından, içtüzüğe uymaya ve konudan ayrılmamaya davet etmek için kesilebileceği, iki defa yapılan davete rağmen konuya gelmeyen milletvekillinin konuşmaktan men edilmesinin başkan tarafından Genel Kurul'a teklif olunabileceğini dile getirdi. Ünal, "İçtüzük bu kadar hassasken fiili bir gensoru oluşturulmaya kalkışılması doğru değil. Bunu Meclis Başkanlığının takdirine sunuyorum." dedi.

Meclis Başkanvekili Haydar Akar, uluslararası sözleşmelerin görüşmelerinde hiçbir başkanvekili ya da başkanın konuşmacının sözünü kesmediğini belirterek, usule riayet edeceğini söyledi.

Konuşmacı hakaret etmediği sürece görüşlerini ifade edebileceğini dile getiren Akar, Ünal'ın tepkisi üzerine "Bu da benim takdirim" diye konuştu.

"Raporlara göre cinayette Suudi yönetiminin parmağı var"

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, bütün uluslararası raporlara göre, Türkiye'den yapılan açıklamalara göre, BM raportörünün raporuna göre, cinayette Suudi yönetiminin parmağı olduğunu söyledi.

Cinayete dair bilgiler paylaşan Emre, BM'nin çok kapsamlı 2 raporu bulunduğunu ve tamamını okuduğunu, meselenin burada da kayıt altında bulunduğunu aktardı. Emre, Fransız raportörün, hazırladığı raporlarda, "Bulgular net, Kaşıkçı cinayeti bir devlet cinayeti ve şu ana kadar Suudi Arabistan bu cinayet için bir bedel ödemedi." ifadelerini kullandığını dile getirdi.

BM raporu ile de olanlar kayıt altındayken davanın Suudi Arabistan'a nasıl devredildiğini soran Emre, davanın üzerinin kapatılmak istendiğini ileri sürdü. Emre, şunları söyledi:

"Ya, bu doğruluğa sığar mı arkadaşlar, katillerin eline dosyayı göndermek doğruluğa sığar mı arkadaşlar? Bunu nasıl yapıyorsunuz; ayıp değil midir bu memlekete, bizim tarihimize yazık değil midir? Biz onurlu bir milletiz, bize bu yakışıyor mu değerli arkadaşlarım? Gelin, yol yakınken dönelim. Bakın, Türkiye'de devir değişir, bu dosyalar tekrar açılır, mahcup olursunuz; Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, Sayın Cumhurbaşkanı bu olaydan sorumlu olurlar, bu dosyalar açılır. Türkiye'ye bu kötülüğü yapmayın. Türkiye'nin şanlı bir tarihi var, gurur duyduğumuz bir tarihi var; tarihimize bu kara lekeyi sürmeyin arkadaşlar."

"CHP'nin konuya ilgisini tebessümle izliyorum"

Mahir Ünal, bunun üzerine kürsüden söz alarak, CHP'nin konuya ilgisini tebessümle izlediğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kaşıkçı olayında üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. ABD Başkanı 'Benim Suudi Arabistan ile 100 milyar dolarlık anlaşmam var, bunu tehlikeye atamam' derken Türkiye, Kaşıkçı meselesini bütün dünyanın gündemine taşımıştır." diye konuştu.

Hatibin ABD, Fransa, İtalya, özgür dünya ile ilgili tek bir eleştiri getirmeyip konuyu dünya gündemine taşıyan Türkiye'yi neden eleştirdiğini soran Ünal, sözlerine şöyle devam etti:

"Geldiğimiz noktada uluslararası soruşturmaların devri ve hukuki altyapısı bellidir. Türkiye gereğini yapmıştır ve şu anda ortada bir fail bulunmamakta. Yargılanan bulunmamakta. Hukuk temelinde de bu dosya... Maksat hasıl olmuş ve dünyanın gündeminde bu konu gerektiği gibi bütün delilleriyle konuşulmuş, bütün delilleri Türkiye sağlamıştır, bütün delilleri Türkiye dünyaya servis etmiştir. Fakat siz iç hukukla uluslararası hukuku birbirine karıştırıyorsunuz. Devletin aldığı pozisyonla siyasi pozisyonları birbirine karıştırıyorsunuz. Devletinizi uluslararası alanda bu duruma düşürmeyin. Yazıktır. hesabınız bizimledir, hesabınızı bizimle görün. Uluslararası alanda Türkiye'yi bu hale getirmeyin."

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da AK Parti Grubu'nun ve iktidarın bu olaya ilgisizliğini ibretle izlediğini ifade ederek, Kaşıkçı cinayeti davasının Suudi Arabistan'a devrine dair değerlendirmede bulundu.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Tbmm'nin 102. açılış yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Genel Kurulda özel gündemle görüşme yapılması için Tbmm'nin 23 Nisan Cumartesi günü toplanması yönündeki Danışma Kurulu önerisi kabul edildi.

Danışma Kurulu önerisinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Haydar Akar birleşime ara verdi. Aradan sonra komisyonun yerinde olmaması üzerine Akar, birleşimi yarın saat 14.00'da toplanmak üzere kapattı.