TBMM Genel Kurulunda Saadet Partisinin grup önerisi kabul edilmedi.

Partisinin "Uyuşturucuya karşı alınması gereken tedbirlere" yönelik önerisi üzerine konuşan Saadet Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Türkiye'de uyuşturucuya başlama yaşının 8'e kadar düştüğünü, bağımlıların yüzde 82'sinin 20-35 yaş arası gençlerden olduğunu söyledi.

Uyuşturucudan hayatını kaybedenlerin yüzde 90'ının 35 yaş altı gençlerden oluştuğuna dikkati çeken Ün, "Dünya Sağlık Örgütüne göre sentetik uyuşturucuya bağlı ölümlerin en fazla yaşandığı ülke durumundayız. Ceza infaz kurumlarındaki 300 bin kişiden 100 bini, yani 3 kişiden 1'i uyuşturucu madde bağlantılı suçlardan tutuklu ve hükümlülerden oluşmakta. Cinayetlerin yüzde 60'ı, saldırıların yüzde 40'ı, tecavüzlerin yüzde 33'ü alkol ve madde bağımlılığıyla alakalı suçlardan cezaevlerinde." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın uyuşturucu satıcıları ve suç örgütlerine karşı çabalarını takdir ettiklerini dile getiren Ün, "Sayın Bakan'ın haklı bir motivasyonla bu mücadeleyi icraatlarının en başına alması konusunda desteğimizi bir kez daha buradan vurgulamak isterim." ifadelerini kullandı.

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu ise uyuşturucuyla mücadelenin ülke sınırlarını aşan, bölgesel ve uluslararası düzeyde işbirliği gerektiren bir tehdit olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadele kapsamında 106 ülkeyle işbirliği içinde olduğunu belirten Tipioğlu, "Ülkemiz uyuşturucu açısından hem hedef hem de transit bir ülke konumundadır. Ülkemizin kaçakçılık şebekelerine karşı yürüttüğü başarılı mücadele, uyuşturucunun ülkemizi transit geçmesine müsamaha göstermeyen kararlı tutumu uluslararası alanda takdirle karşılanmaktadır. Bu alanda gerçekleştirilen operasyonlar, çökertilen kaçakçılık şebekeleri ve ele geçirilen yüksek miktardaki uyuşturucular, uyuşturucu baronlarının alternatif güzergah arayışına girmelerine neden olmuştur. Özellikle de eroin rotasının ülkemizi baypas edecek şekilde değiştiğini biliyoruz." şeklinde konuştu.

Yapılan oylamada Saadet Partisinin grup önerisi kabul edilmedi. Görüşmeler devam ederken Siyasi Partilerin Grup Başkanvekilleri yerinden söz alarak İsrail'in Gazze'deki hastaneleri hedef alması nedeniyle Meclis'in bu olaya tepki göstermesini istediler.

Bunun üzerine Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, birleşime ara verdi. Aranın ardından TBMM tarafından ortak bildiri yayımlandı.

Ortak bildiriyi okuyan Önder, alınan karar gereği birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.