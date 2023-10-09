TBMM Genel Kurulunda RTÜK Üyeleri Seçilecek

TBMM Genel Kurulunda yarın yapılacak seçimlerde Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) 3 üye seçilecek. AK Parti, CHP ve Yeşil Sol Parti kontenjanlarına düşen üyelikler için adaylarını belirledi.

TBMM Genel Kurulunda, yarın Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) 3 üye seçilecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, seçimler, AK Parti, CHP ve Yeşil Sol Parti kontenjanlarına düşen birer üyelik için yapılacak.

AK Parti, mevcut RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ile Hayri Genç'i aday olarak bildirirken, CHP, mevcut üye İlhan Taşcı ile Ali Taştan'ın isimlerini sundu. Yeşil Sol Parti ise RTÜK üyesi olarak Necdet İpekyüz ve Abbas Kılıçoğlu'nu aday gösterdi.

Her partinin bildirdiği iki adaydan birisi RTÜK üyesi olarak seçilecek.